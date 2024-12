Familienbeihilfe wird erhöht: So viel Geld gibt es pro Kind

In einer Zeit, in der die wirtschaftlichen Schlagzeilen oft von Preissteigerungen bei Energie und Lebensmitteln dominiert werden, gibt es auch gute Nachrichten: Die Familienbeihilfe wird erneut erhöht.

Erhöhung im Einklang mit der Inflation

Der Staat passt seit 2023 Familienleistungen an die Inflation an. Konkret bedeutet dies für 2025 eine Erhöhung um 4,6 %, basierend auf den ermittelten Inflationsraten zwischen August und Juli des Vorjahres. Diese Anpassung soll Familien in einer Zeit wirtschaftlicher Herausforderungen finanziell entlasten.

Gestaffelte Zahlungen und Anspruchskriterien

Jede Familie in Österreich kann für Kinder bis 18 Jahre Familienbeihilfe beanspruchen. Ausnahmen gelten, wenn das Kind in Ausbildung ist oder eine Behinderung hat – in diesen Fällen können die Zahlungen bis zum 24. Lebensjahr gewährt werden. Die Auszahlung erfolgt gestaffelt: Ab Geburt gibt es 138,40 Euro pro Kind, ab dem dritten Geburtstag 148 Euro, ab 10 Jahren 171,80 Euro und ab dem 19. Lebensjahr 200,40 Euro. Eine Beispielrechnung zeigt, dass Familien mit zwei Kindern jährlich rund 1.400 Euro mehr erhalten können.

Neben Familien profitieren auch die etwa 2,3 Millionen Pensionisten in Österreich von einer Erhöhung ihrer Bezüge um 4,6 %. Liegen die Pensionen über 6.060 Euro, bleibt es bei einem Pauschalbetrag.

Obwohl diese Maßnahmen die Haushaltsbudgets angesichts der prognostizierten Preissteigerungen bei Strom, Gas und Lebensmitteln nicht vollständig entlasten können, stellen sie dennoch einen positiven Schritt dar.