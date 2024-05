Familienerbe: Soll die Schwester ihrem Bruder alles überlassen?

In Zeiten der Geschlechtergleichheit kommt es in unseren Regionen noch immer vor, dass Schwestern zu Gunsten ihrer Brüder auf Erbschaften verzichten. Während dies in Dörfern eine Jahrzehnte alte Tradition darstellt, findet in Städten der gleiche Brauch, allerdings aus anderen Motivationen, statt. Der häufigste Grund, der Schwestern dazu „zwingt“, ihren Brüdern das ihnen gesetzlich zustehende Erbe zu überlassen, ist die finanzielle Lage des begünstigten Familienmitglieds.

Es ist nicht ungewöhnlich, dass eine Mutter ihre Tochter dazu drängt, zu Gunsten ihres Bruders auf das Erbe zu verzichten, weil die Tochter „gut verheiratet“ ist oder einen besser bezahlten Job hat als der Bruder. Trotz der rechtlichen Gleichstellung der Erbberechtigten unterliegen Schwestern häufig dem Druck seitens der Mutter, des Vaters oder anderer Familienmitglieder, sich im Namen des Bruders des Erbes zu entsagen.

Tradition hält sich hartnäckig

Inmitten des 21. Jahrhunderts bleibt eine tief verwurzelte Tradition in unseren Regionen bestehen, die von der Mehrheit gebilligt wird – das Erbverzicht der Schwestern zu Gunsten der Brüder. In manchen Gemeinschaften gilt es sogar als beschämend, wenn eine Schwester Anteil am elterlichen Vermögen annimmt, was häufig zu Gerede und Missbilligung führt.

Eine Gesprächspartnerin des Telegrafen, die sich nach dem Tod ihres Vaters zugunsten ihres Bruders vom Erbe zurückzog, erläutert, dass in ihrem Fall weder Zwang noch Überredung vorlagen. Sie und ihre Schwester hätten sich aus freien Stücken entschieden.

Komplexe Entscheidungen

Doch nicht immer gestalten sich die Entscheidungen so unkompliziert. Manche Frauen verzichten aufgrund von Familienüberzeugungen, während andere, angetrieben durch das Streben nach Gerechtigkeit und Sicherheit, ihren Anteil beanspruchen. Familiäre Konflikte und Unverständnis können die Folge sein, insbesondere bei Meinungsverschiedenheiten über die gerechte Aufteilung des Erbes.

Laut Experten hält sich der Verzicht von Schwestern auf ihr Erbteil hauptsächlich wegen traditioneller Auffassungen. Diese Tradition, die ihren Ursprung in der Weitergabe von Land hat, stammt noch aus römischen Zeiten und diente ursprünglich dazu, Zersplitterungen von Besitz zu vermeiden. Heutzutage sehen Gesetze jedoch eine gerechte Verteilung des Erbes vor, unabhängig vom Geschlecht der Erbberechtigten.

Veränderte Prioritäten

Es zeichnet sich ein Wandel ab, bei dem Frauen, unterstützt durch gesetzliche Gleichstellung, zunehmend auf ihrem Erbrecht bestehen, besonders im Hinblick auf die wirtschaftliche Sicherheit ihrer eigenen Kinder. Trotzdem bleibt die Erwartung, dass Schwestern zugunsten ihrer Brüder verzichten, vielerorts bestehen. Die Entscheidung liegt letztendlich bei der Einzelnen, frei von traditionellen Zwängen.

