Fans wollen für Luna Đogani und Marko Miljković ein Haus kaufen (FOTO)

Fans haben Spendenkonto für Luna Đogani und Marko Miljković eröffnet. Sängerin Luna Đogani und Reality-Star Marko Miljković zeigen oft die Geschenke, die sie von den Fans erhalten haben, und das sind meistens Kleidung und Schuhe. Jetzt haben Lunas Fans serbischen Berichten zufolge ein Konto eröffnet, auf dem sie bis zu 25.000 Euro für ihr Baby gesammelt haben.

Wie es heißt, bereiten Menschen, die sie seit der Reality- Show „Zadruga“ lieben und unterstützen, ein Geschenk für die Geburt ihrer Tochter Mia vor.

„Es gibt viele von uns, die Luna seit ‚Zadruga 1‘ verehrt haben. Wir sind immer an ihrer Seite und jetzt auch bei Marko. Wir sehen die beiden als unsere Kinder an. Ich möchte sie glücklich machen, wenn sie ein Baby bekommen, deshalb habe ich eine Spendenaktion auf allen Instagram-Fangruppen gestartet. Ich lebe in Wien und habe ein Konto eröffnet, damit jeder so viel bezahlen kann, wie er will. Meistens melden sich Frauen aus der Diaspora und spenden eine angemessene Summe. Bisher haben wir 25.000 Euro eingesammelt, aber bis zur Geburt wird es noch mehr geben.“, enthüllt eine Frau aus Wien, die anonym bleiben möchte. Sie allein hat satte 2.500 Euro für Lunas Baby gespendet.

Nun haben sich Fans zusammengetan um Geld anzusammeln, um der frischgebackenen Mama ein Haus zu kaufen. Eine Fan-Seite wurde eröffnet, wo folgendes appeliert wird: “Wer noch nicht gespendet hat, der soll mich per Inbox kontaktieren.” Ob sie das Fan-Geschenk annehmen wird, ist noch unklar. Die Fans wollen dem frischgebackenen Eltern ein Haus in Belgrad kaufen, weil sie im letzten Interview gesagt haben, dass sie sich gerqade umschauen.

