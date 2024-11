Fast-Food-Geruch: McDonald’s bringt 3 Duftkerzen auf den Markt

Mit dem Einzug der kühleren Jahreszeit und den länger werdenden Abenden bringt McDonald’s Österreich ab dem 19. November eine besondere Neuheit für seine Fans: die „Iconic Candle Collection“. Diese exklusive Duftkerzenserie ist eine europaweite Premiere und ausschließlich für Mitglieder des MyMcDonald’s Bonusprogramms erhältlich – nur solange der Vorrat reicht.

Die „Iconic Candle Collection“ umfasst drei limitierte Duftkerzen, die die Aromen beliebter McDonald’s-Produkte einfangen. Die Kerzen sind in den Duftrichtungen Apfeltasche, McFlurry und Pommes erhältlich. Der Duft der Apfeltasche vereint zarte Noten von Apfel und Zimt, die McFlurry-Kerze verströmt eine sanfte Vanillenote, und der Pommes-Duft kombiniert das Aroma goldbrauner Kartoffeln mit einer herzhaften Nuance.

Ab Dienstag verfügbar

Ab dem 19. November 2024 sind die Duftkerzen in allen McDonald’s Filialen in Österreich erhältlich. Sie können entweder für 30 Ms-Punkte im Bonusprogramm eingelöst oder mit einem Gutschein beim Kauf eines großen McMenüs kostenlos erworben werden.

Zur Abrundung der Duftkerzenerfahrung werden über die McDonald’s App und Spotify drei Hörspiele renommierter österreichischer Autoren angeboten: Vea Kaiser, Valerie Fritsch und Stefan Slupetzky. Diese literarischen Werke setzen die Düfte der Kerzen kreativ um. In Slupetzkys „Aufruhr in Wutz“ wird ein Kriminalfall rund um den Duft von Pommes erzählt. Fritschs „Sommer, Sommer, Sommer“ verbindet die McFlurry-Kerze mit lebhaften sommerlichen Erinnerungen. Vea Kaisers „Der Geruch von Apfel und Zimt“ erzählt humorvoll die kuriosen Abenteuer eines Wiener „Strizzi“ in Amerika, inspiriert vom Duft der Apfeltaschen-Kerze.

Mariana Jörg, Teamleiterin für Digitalstrategie und Aktivierung bei McDonald’s Österreich, betont: „Es liegt in unserer DNA, unsere Fans mit innovativen Ideen zu begeistern. Mit der ‚Iconic Candles Collection‘ schaffen wir ein einzigartiges Dufterlebnis für zu Hause, das den Geist von McDonald’s einfängt und erlebbar macht.“