Fast keiner kann DIESEN Netflix-Horrorfilm zu Ende schauen

Netflix ist bekannt für die regelmäßige Aufregung, die es in der Filmwelt verursacht – sei es durch Blockbuster-Hits oder das überraschende Absetzen beliebter Serien. Gelegentlich sind es jedoch die Horrorfilme, die das Publikum sprachlos machen und selbst hartgesottene Gruselfans zwingen, das Streaming abrupt zu beenden.

Ein solches Beispiel ist der Horrorfilm „Incantation“ aus dem Jahr 2022, der zahlreiche Zuschauer durch seine unheimliche Intensität veranlasste, den Stream frühzeitig zu stoppen.

Unheimliche Intensität von „Incantation“

„Incantation“ hebt sich durch seine verstörende Intensität und die fesselnde Atmosphäre in der Horrorszene ab. Zahlreiche Nutzer in sozialen Medien teilen ihre schaurigen Erlebnisse: Ein Zuschauer bemerkte, dass der Film so schockierend war, dass er sich in einer gruseligen Szene versehentlich seine Vape auf die Lippe schlug. Andere Fans berichten von derart erschreckenden Momenten, dass sie laut aufschrien. Diese wohlplatzierten „Jump-Scares“ sind das Herzstück eines erfolgreichen Horrorfilms, was „Incantation“ meisterhaft unter Beweis stellt.

Handlung basiert auf wahren Ereignissen

Die beunruhigende Wirkung des Films entsteht aus der Geschichte von Li Ronan, einer Frau, die verflucht wurde, nachdem sie ein religiöses Tabu brach. Diese düstere Erzählung beruht tatsächlich auf realen Begebenheiten: Inspiriert wurde sie von einer Familie in Taiwan, die angab, von Dämonen besessen zu sein, was in der Tragödie endete. Vor diesem Hintergrund bezeichnete ein Zuschauer den Film als den „schlimmsten“, den er je gesehen hat.

Trotz seiner furchteinflößenden Natur erzielte „Incantation“ bemerkenswerte Erfolge und wurde zum erfolgreichsten Horrorfilm aus Taiwan. Zuschauer in Deutschland und Österreich können den Film auf Netflix erleben – vorausgesetzt, sie besitzen starke Nerven.