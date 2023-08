Fataler Fehler: Raiffeisenbank verrechnet Kunden Extra-Gebühr

Ein 68-jähriger Rentner, langjähriger Kunde einer renommierten österreichischen Bank, bemerkt eine unerwartete Gebühr von 25 Euro aufgrund eines Überweisungsfehlers. Die Bank korrigiert den Fehler zwar sofort, berechnet jedoch eine Bearbeitungsgebühr. Diese wird dem Rentner erst einige Wochen später bewusst.

Am 6. Juni machte der Pensionist eine Überweisung in seiner Bankfiliale im Bezirk Neunkirchen. Er wollte 15,64 Euro an den ungarischen Autobahnbetreiber überweisen, doch ein Fehler bei der Eingabe der Kommastellen führte dazu, dass er stattdessen 1.564 Euro überwies. „Mir ist der Fehler zum Glück gleich aufgefallen“, erzählt der Rentner und fügt hinzu, dass er sich sofort an eine Mitarbeiterin der Bank wandte, die den Fehler prompt korrigierte: „Innerhalb einer Minute, das hat tadellos geklappt.“

Die unerwartete Gebühr

Die Überraschung folgte jedoch einen Monat später, am 31. Juli, als der Rentner feststellte, dass sein Konto mit einer Bearbeitungsgebühr von 25,44 Euro belastet wurde. „Für den kleinen Fehler, der im Moment korrigiert wurde, werden mir eineinhalb Monate später 25,44 Euro abgezogen. Das ist sehr ärgerlich“, beklagt der langjährige Bankkunde, der seit 1970 Kunde bei der Bank ist.

Stellungnahme

Auf Nachfrage bei der Bank, ob solch eine Gebühr üblich sei, erklärte eine Sprecherin der Raiffeisen-Pressestelle: „Aufgrund des in Österreich geltenden gesetzlichen Bankgeheimnisses (§ 38 BWG) sind wir daran gehindert, Auskünfte zu Anfragen betreffend Kundenbeziehungen zu geben. Das bedeutet auch, dass wir keine Auskunft an Dritte darüber geben dürfen, ob jemand Kunde bei uns war bzw. ist.“

Sie fügte hinzu, dass bei der Rückbuchung fehlerhafter SEPA-Zahlungen Kosten entstehen können: „Eine SEPA Zahlung wird in der Regel (nach allen erforderlichen Prüfungen) sofort verarbeitet. Daher ist eine Korrektur einer SEPA Zahlung nicht möglich, es muss in den meisten Fällen ein Betragsrückruf gestartet werden. Für diesen Prozess, der manuell angestoßen werden muss, fallen Spesen an. Diese sind je nach Bank unterschiedlich und jeweils im entsprechenden Schalteraushang vermerkt.“