Favoriten bekommt zwei neue Bus-Linien!

Die Wiener Linien machen einen weiteren bedeutenden Schritt in Richtung Klimaneutralität. Ab sofort sind in Wien-Favoriten die neuen E-Bus-Linien 70A und 17A im Einsatz. Dieses Vorhaben ist ein wichtiger Bestandteil der Strategie, die Stadt umweltfreundlicher zu gestalten.

Um den zuverlässigen Betrieb der neuen E-Busse sicherzustellen, wurde an der U-Bahn-Station Oberlaa eine speziell ausgestattete Schnellladestation errichtet. Diese verfügt über vier 300-kW-Ladegeräte, die eine zügige Aufladung der Fahrzeuge nach jeder Einsatzrunde ermöglichen. Für die nächtliche Vollaufladung werden die Mercedes-Elektrobusse zum Kompetenzzentrum für E-Mobilität in Siebenhirten gebracht. Dieses Zentrum betreibt bereits Buslinien in den Bezirken Liesing und Simmering, darunter die Linien 61A, 61B, 64A, 64B, 71A und 71B.

Zukünftige Pläne

Die Wiener Linien haben für die kommenden Jahre weitere Projekte in Planung. So ist die Einführung der E-Bus-Linie 73B in Simmering sowie des 57A, der von Rudolfsheim-Fünfhaus über Mariahilf bis zum Ring verkehrt, vorgesehen. Zudem wird die Linie 39A in Döbling erstmals auf den Einsatz innovativer Wasserstofffahrzeuge umgestellt. Diese Maßnahmen unterstreichen die kontinuierlichen Bestrebungen, den öffentlichen Verkehr in Wien nachhaltiger und emissionsfreier zu gestalten.

Mit diesen Entwicklungen setzen die Wiener Linien weiterhin auf umweltfreundliche Technologien und leisten einen maßgeblichen Beitrag zur Verbesserung der Lebensqualität in der Stadt.