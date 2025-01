Linienbus rammt Leitplanke: Geländer bohrt sich durch Windschutzscheibe (FOTOS)

Am Dienstagabend verunglückte ein Linienbus in Salzburg, als er von der Straße abkam und die Leitplanke durchbrach. Der schwer verletzte Fahrer wurde von der Feuerwehr befreit, winterliche Straßenverhältnisse könnten die Ursache sein.

Am Dienstagabend gegen 19 Uhr ereignete sich auf der Rothenwander Gemeindestraße in der Gemeinde Zederhaus ein schwerer Verkehrsunfall. Ein Linienbus fuhr in Richtung Bus-Garage, als er plötzlich von der Straße abkam und die Leitplanke einer Brücke durchbrach. Diese bohrte sich durch das Fahrzeug und verletzte den 42-jährigen Busfahrer schwer. Glücklicherweise befanden sich keine Fahrgäste im Bus.

Unfall bei winterlichen Verhältnissen

Ersten Ermittlungen zufolge geht die Polizei davon aus, dass der Unfall durch die winterlichen Straßenverhältnisse verursacht wurde. Der Fahrer, der dabei in seinem Fahrzeug eingeklemmt wurde, musste von der Feuerwehr befreit werden. Anschließend wurde er vom Rettungsdienst nach der Erstversorgung ins Krankenhaus Tamsweg transportiert.

Einsatz der Freiwilligen Feuerwehr

Die Freiwillige Feuerwehr Zederhaus rückte mit 26 Einsatzkräften aus und sicherte das Fahrzeug zunächst gegen einen möglichen Absturz in den Zederhausbach. Die Einsatzkräfte entfernten anschließend das durch die Brücke in den Bus eingedrungene Teil, um den Zugang zum Fahrer freizulegen. Mit Hilfe einer Bergeschere wurde der Fahrer schließlich gerettet. Nach der Bergung wurde der Bus mittels Seilwinde geborgen und zu einem sicheren Abstellplatz geschleppt. Zudem errichteten die Feuerwehrleute eine provisorische Absicherung des beschädigten Brückengeländers. Der Einsatz konnte um etwa 22 Uhr erfolgreich beendet werden.

Lesen Sie auch: Arm abgetrennt: Einjähriger bei Unfall schwer verletzt Ein einjähriger Junge erlitt auf einem Bauernhof in Dornbirn lebensgefährliche Verletzungen. Er befindet sich nun in einer Spezialklinik.

Firmenfeier: Betrunkener verursacht fünf Unfälle auf zwei Kilometern Ein alkoholisierter Mann verursachte mehrere Unfälle, bevor er gestoppt wurde. Weitere Geschädigte werden gebeten, sich zu melden.

18-Jährige stirbt bei Horror-Unfall wegen Glatteis In Vöcklamarkt verlor eine 18-Jährige auf eisglatter Fahrbahn die Kontrolle über ihr Auto und kollidierte mit einem Fahrzeug.