Klage gegen Stromtarif: Bekommen Kunden ihr Geld rückerstattet?

Der Verbraucherschutzverein (VSV) in Österreich hat sich zum Ziel gesetzt, gegen unrechtmäßige Preiserhöhungen der Energieanbieter Verbund und EVN vorzugehen. Kunden sind laut finanz.at aufgerufen, sich beim VSV zu registrieren, um im Falle einer erfolgreichen Klage eine Rückerstattung zu erhalten.

Die Energiepreise in Österreich zeigen eine steigende Tendenz. In diesem Zusammenhang hat der VSV sogenannte Abhilfeklagen vorbereitet, um den Verbrauchern die Rückzahlung unzulässig erhöhter Preise zu sichern. Laut VSV sind die Preiserhöhungsklauseln der Verträge aus den Jahren 2022 und 2023 gesetzeswidrig. Diese Maßnahmen basieren auf der Verbandsklagen-Richtlinien-Umsetzungs-Novelle, die dem VSV den Status einer „qualifizierten Einrichtung“ verleiht.

Daniela Holzinger, Obfrau des VSV, unterstreicht die Notwendigkeit, Klarheit darüber zu schaffen, inwiefern Preiserhöhungen weitergegeben werden dürfen, insbesondere angesichts des erneuten Anstiegs der Marktpreise für Strom und Gas. Kunden können ihre Ansprüche kostenlos auf der VSV-Website anmelden.

Preissteigerungen und Sparmöglichkeiten

Nach einem Rückgang der Strom- und Energiekosten zum Ende 2024 sieht die Energieagentur Österreich aufgrund gestiegener Netzgebühren und ausgelaufener Fördermaßnahmen einen erneuten Preisanstieg voraus. Zudem bleibt unklar, ob und in welchem Umfang der Erneuerbaren-Förderbeitrag und die Erneuerbaren-Förderpauschale in diesem Jahr erhoben werden.

Die Energieagentur empfiehlt, ineffiziente Haushaltsgeräte auszutauschen und regelmäßig Anbietervergleiche durchzuführen, um Kosten zu sparen. Laut der Vergleichsplattform Tarife.at könnten Konsumenten bis zu 850 Euro bei Strom und bis zu 1.000 Euro beim Wechsel zu einem günstigeren Gastarif einsparen.

Ausblick: Durch Aufklärung und bewusste Anbieterwahl können Verbraucher finanzielle Entlastungen erfahren, auch wenn regulatorische Veränderungen zu erwarten sind. Der VSV setzt sich weiterhin dafür ein, die Rechte der Verbraucher zu wahren und rechtliche Klarheit in Bezug auf Preiserhöhungen zu schaffen.