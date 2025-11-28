Favoriten: Beziehungsstreit eskaliert – Frau landet im Spital

Als seine Partnerin die Beziehung beenden wollte, eskalierte die Situation. Nun darf sich der 21-Jährige seiner Ex nicht mehr nähern.

Ein Betretungs- und Annäherungsverbot wurde gegen einen 21-jährigen Mann verhängt, nachdem es zu einer Auseinandersetzung gekommen war. Die Situation eskalierte, als seine Partnerin die Beziehung beenden und persönliche Gegenstände aus seiner Wohnung abholen wollte. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte am Ort des Geschehens bestritt der junge Mann den Vorfall nicht.

Die Behörden reagierten mit der Verhängung eines Betretungs- und Annäherungsverbots, um weitere Konfrontationen zu unterbinden.