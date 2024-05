Favoriten: Messerangriff löst WEGA-Einsatz aus!

In Favoriten wurde die Abendstunde am Montag durch eine gewalttätige Auseinandersetzung gestört. Ein Versuch, einen Streit zu deeskalieren, endete für einen Mann mit einer schweren Verletzung infolge eines Messerangriffs. Die Polizeikräfte, einschließlich des Sondereinsatzkommandos WEGA, rückten gegen 18:40 Uhr aus, um den Vorfall in der Inzersdorfer Straße zu klären.

Die anfänglichen Untersuchungen ergaben, dass die Gewalt aus einem verbalen Disput zwischen zwei Individuen ihren Anfang nahm. Ein 57-jähriger Mann, der nicht in die Auseinandersetzung involviert war, versuchte, die Gemüter zu beruhigen. Jedoch führte dies zu einer unvorhergesehenen Wendung, als ein 37-jähriger Österreicher die Kontrolle verlor und den Friedensstifter mit einem Stichwerkzeug im Oberschenkelbereich verwundete. Nach der Attacke floh der Täter vom Ort des Geschehens.

Rasche Festnahme

Glücklicherweise ermöglichten präzise Zeugenaussagen schnell die Bestimmung der Fluchtrichtung und die Identifizierung der Wohnanschrift des mutmaßlichen Angreifers. Die Polizei konnte den Verdächtigen in seiner Wohnung ausfindig machen und vorläufig festnehmen. Die Suche nach der Tatwaffe blieb bis dato erfolglos.

Opfer außer Lebensgefahr

Das 57-jährige Opfer erhielt umgehend medizinische Erstversorgung durch das Team der Berufsrettung Wien und wurde anschließend zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Es befindet sich nicht in Lebensgefahr. Der festgenommene Tatverdächtige wurde der Polizei übergeben.