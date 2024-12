Fette Summe: Boban Rajovic hat Dragana Mirkovics Luxusvilla gekauft!

Vor einigen Jahren erwarb der berühmte Sänger Boban Rajovic eine eindrucksvolle Villa im renommierten Belgrader Stadtteil Senjak. Diese exklusive Immobilie kaufte er von seiner Kollegin Dragana Mirkovic.

Der Kaufpreis wurde damals auf 300.000 Euro beziffert. Damit war die Investition jedoch noch nicht abgeschlossen, denn Rajovic investierte weitere 200.000 Euro in die Renovierung der Residenz.

Boban Rajovic legte großen Wert darauf, die Villa nicht nur zu renovieren, sondern auch nach den individuellen Wünschen und Bedürfnissen seiner Familie zu gestalten. Damit summierte sich die Gesamtinvestition auf eine halbe Million Euro. In einem Interview betonte er, wie wichtig es ihm sei, dass sein Zuhause eine warme, familiäre Atmosphäre ausstrahlt. „Wir haben viel Geld in die Renovierung und Ausstattung gesteckt, doch das Wichtigste ist, dass die familiäre Wärme in jedem Raum spürbar ist“, äußerte sich Rajovic.

Persönliche Highlights

Ein besonders hervorstechendes Detail des neuen Zuhauses ist ein maßgefertigtes Aquarium, für das Boban eine besondere Schwäche hat. „Ich bin völlig vernarrt in dieses Aquarium“, teilte er mit und unterstrich seine Begeisterung für dieses Element. Eine unterhaltsame Anekdote verrät, dass selbst seine Mutter beim Besuch der Villa von den prunkvollen Wänden beeindruckt war. Sie äußerte anerkennend: „Das sind ja goldene Wände, mein Sohn!“

Durch die Kombination aus luxuriöser Ausstattung und persönlicher Note ist die Villa Rajovics nicht nur ein luxuriöser Wohnsitz, sondern auch ein einzigartiger Rückzugsort für die Familie. Diese Investition in Stil und Komfort reflektiert Rajovics Bestreben, seiner Familie ein behagliches und unvergessliches Zuhause zu bieten, das sowohl modern als auch familiär geprägt ist.