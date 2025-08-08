Fetzerei am Balkan: Urlauber prügeln sich um Strandplatz

Sonnenschein, Meeresrauschen und fliegende Fäuste: An einem griechischen Traumstrand verwandelte ein Liegestuhl-Disput zwei Urlauber in Kontrahenten eines viralen Prügelvideos.

Handgreiflichkeiten um Sonnenliege

Wegen eines Liegestuhls in der ersten Reihe am Strand von Rhodos kam es zu einer handfesten Auseinandersetzung zwischen zwei Urlaubern. Was als Streit um den begehrten Platz am Meer begann, endete in einer Prügelei, die von Umstehenden gefilmt wurde und sich rasch in den sozialen Netzwerken verbreitete.

Auf dem Video, das auf der Instagram-Seite „grckainfo“ veröffentlicht wurde, ist zu sehen, wie ein Mann kurzerhand die persönlichen Gegenstände von einer Liege herunterwirft. Der rechtmäßige Nutzer des Liegestuhls reagierte prompt: Ohne zu zögern stürzte er sich auf den Eindringling und es entwickelte sich eine Schlägerei mitten am Strand. Glücklicherweise dauerte der Konflikt nur wenige Sekunden, da andere Badegäste schnell eingriffen und die Streithähne trennten.

⇢ Social-Media-Sterben: Warum wir alle aufhören zu posten



Virale Verbreitung

Die Hintergründe des Vorfalls – etwa die Nationalität der Beteiligten oder der genaue Auslöser des Streits – bleiben im Dunkeln. Dennoch sorgte das Video für Aufsehen und zahlreiche humorvolle Kommentare in den sozialen Medien. „Die erste Reihe ist die erste Reihe, man muss darum kämpfen, entweder früh aufstehen oder mit den Fäusten“, schrieb ein Nutzer.

Andere kommentierten ironisch: „Ich weiß nicht, ob ich lachen oder weinen soll… Meine Güte, ihr seid doch im Urlaub, Leute“ oder „All-inclusive-Urlaub: Schlägerei gratis“.

Typischer Urlaubskonflikt

Der Vorfall reiht sich ein in die typischen Urlaubskonflikte, die besonders in der Hochsaison an überfüllten Stränden auftreten. Was zunächst banal erscheint – der Kampf um den besten Platz am Meer – kann bei hohen Temperaturen und erhitzten Gemütern schnell eskalieren.

Die Instagram-Seite kommentierte das Video passend mit den Worten: „Jemand hat ‚Kampf um einen Platz an der Sonne‘ wirklich zu ernst genommen… Live-Reality-Show aus Rhodos.“