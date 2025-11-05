Feuerhölle: Vollgetankter Flieger stürzt kurz nach Start ab – Drei Tote (VIDEOS)

Kurz nach dem Start verwandelt sich ein UPS-Frachtflug in eine Flammenhölle. Drei Besatzungsmitglieder sterben, als die vollgetankte Maschine nahe Louisville abstürzt.

Bei einem Absturz eines UPS-Frachtflugzeugs in Louisville, Kentucky sind nach Unternehmensangaben drei Besatzungsmitglieder ums Leben gekommen. Die Polizei meldete zudem mehrere Verletzte. Warum die Maschine in einem Außenbezirk der amerikanischen Großstadt abstürzte, ist derzeit noch nicht bekannt. Wie die US-Bundesluftfahrtbehörde (FAA) mitteilte, war das 34 Jahre alte Flugzeug vom Typ McDonnell Douglas MD-11 gegen 17.15 Uhr Ortszeit vom Louisville Muhammad Ali International Airport gestartet. Videoaufnahmen dokumentieren, dass die Maschine kurz nach dem Start nahe der Startbahn verunglückte und in Flammen aufging. Experten vermuten, dass der Frachter für den geplanten Langstreckenflug vollständig betankt war.

Flug nach Hawaii

Das Unglücksflugzeug sollte laut FAA einen Flughafen in Honolulu, Hawaii ansteuern. Augenzeugenberichte und Bildmaterial zeigen gewaltige Flammen und dichte Rauchsäulen an der Absturzstelle. Nach behördlichen Informationen ereignete sich der Aufprall im Bereich eines Recyclingunternehmens und einer Autoteile-Firma. Unklar bleibt, wie viele Personen sich zum Unglückszeitpunkt auf dem betroffenen Gelände aufhielten.

Flughafen geschlossen

Der Flughafen stellte nach dem Vorfall seinen Betrieb ein. Auf dem offiziellen X-Account des Airports wurde bekanntgegeben, dass sowohl An- als auch Abflüge vorübergehend ausgesetzt wurden. Für Teile des Gebiets ordneten die Behörden eine Ausgangssperre an. Gouverneur Andy Beshear bezeichnete die Situation auf der Plattform X als „ernst“ und kündigte seine unmittelbare Anreise nach Louisville an. Er wies darauf hin, dass die Zahl der Betroffenen noch steigen könnte. Der Flughafen Louisville beherbergt mit dem UPS Worldport das weltweit größte Luftfrachtdrehkreuz des Logistikunternehmens.

Der Absturz wird voraussichtlich erhebliche Auswirkungen auf die Lieferketten von UPS und dessen Großkunden wie Amazon und Walmart haben.