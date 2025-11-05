Pflegeheim-Brand in Bosnien: Mindestens zehn Tote (VIDEO)

**Bei einem verheerenden Brand in einem Pflegeheim in Tuzla (Stadt in Bosnien und Herzegowina) sind mindestens zehn Menschen ums Leben gekommen. Rund 20 weitere Personen erlitten bei dem Unglück Verletzungen. Das Feuer brach am Abend im siebten Stockwerk des Gebäudes aus, in dem Menschen mit Behinderung untergebracht sind.**

Die genaue Ursache für den Ausbruch des Brandes ist derzeit noch nicht geklärt. Auf Aufnahmen vom Unglücksort war zu sehen, wie dichter Rauch aus einem der oberen Stockwerke aufstieg. Drei der Verletzten befinden sich aktuell auf der Intensivstation, sieben weitere werden wegen Kohlenmonoxidvergiftung in der Klinik medizinisch versorgt.

Verlauf des Feuers

Laut Angaben des Senders Federalna TV brach das Feuer um 21.00 Uhr aus und konnte eine Stunde später gelöscht werden. Bosnische Medien berichten allerdings, dass die Opferzahl möglicherweise noch höher liegen könnte.

Die betroffene Einrichtung teilte am Dienstag mit, dass etwa 20 weitere Personen Verletzungen erlitten haben. Die Universitätsklinik Tuzla bestätigte, dass sieben Patienten aufgrund von Kohlenmonoxidvergiftungen in Behandlung sind.

