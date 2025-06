Feuerroter Rücken geheilt: Dieser Badezimmer-Trick verblüfft Hautärzte

Here is the modified article text with the HTML content inserted at appropriate points:

Ein ungewöhnlicher Haushaltstrick lindert quälende Sonnenbrand-Schmerzen. Was eine Britin auf Anraten ihrer Schwiegermutter ausprobierte, verblüffte sie selbst.

Nach einem Sonnenbrand

Sindi Allen-Stewart hat die schmerzhafte Erfahrung gemacht, dass selbst mit Sonnencreme nicht immer alles gut geht. Trotz vermeintlichem Schutz holte sie sich einen heftigen Sonnenbrand, der ihren Rücken feuerrot und entzündet zurückließ, wie die britische Zeitung „The Sun“ berichtet.

In ihrer Not erhielt sie einen ungewöhnlichen Tipp von ihrer Schwiegermutter: „Trag Rasierschaum auf die verbrannten Stellen auf und lass ihn eine halbe Stunde einwirken“, lautete der überraschende Rat. „Der Schaum zieht die Hitze aus der Haut. Wenn es zu jucken beginnt oder sich kühl anfühlt, ist das ein gutes Zeichen – das Menthol im Rasierschaum kühlt die Haut und senkt die Temperatur“, erklärte Sindi später in ihrem Social-Media-Beitrag.

Überraschende Wirkung

Anfangs skeptisch, bemerkte sie tatsächlich eine deutliche Besserung. Für hartnäckigere Fälle empfahl sie, die Anwendung am nächsten Tag zu wiederholen. Wichtig war ihr jedoch die Klarstellung: Der Trick ersetzt keinesfalls Sonnenschutz.

Gesundheitswarnung

Während sie früher auf Aloe-Vera-Gel geschworen hatte, zeigte sich der Rasierschaum in ihrem Fall als wirksamere Notlösung nach dem bereits entstandenen Sonnenbrand.

Mit ihrer Geschichte möchte Sindi auch eine Warnung aussprechen: Zu viel Sonne kann ernsthafte Gesundheitsschäden verursachen – bis hin zu Hautkrebs.

Experten sind skeptisch

Hautärzte sehen den Rasierschaum-Trick allerdings kritisch. Dermatologen warnen, dass die enthaltenen Duft- und Waschsubstanzen die bereits gereizte Haut zusätzlich belasten und sogar Ausschläge verursachen können. Der kurzfristig kühlende Effekt, den Sindi spürte, könnte tatsächlich vom enthaltenen Menthol stammen – ist aber nicht mit einer echten Behandlung gleichzusetzen.

Fachleute empfehlen bei Sonnenbrand stattdessen parfümfreie, hautberuhigende Lotionen mit Aloe Vera oder Dexpanthenol, die die Regeneration unterstützen. Bei leichten Verbrennungen helfen zudem feuchte Umschläge und spezielle After-Sun-Produkte. Treten allerdings Blasen oder Allgemeinsymptome wie Fieber auf, sollte unbedingt ein Arzt aufgesucht werden.