Feuerwehr-Großeinsatz: Deutscher Bus durchbricht Wiener Baustellendecke

Ein deutscher Reisebus durchbrach in Wien-Simmering eine Baustellenabdeckung und steckte fest. Die Feuerwehr rückte mit Spezialgerät an, während der Verkehr umgeleitet wurde.

In einer Baustelle im Bereich Schlachthausgasse/Schnirchgasse in Wien-Simmering kam es am Freitagmittag zu einem Verkehrsunfall. Ein Reisebus aus Deutschland geriet während eines Abbiegemanövers mit einem Reifen auf den Gehsteig und brach durch eine hölzerne Abdeckung einer Baugrube. Das Fahrzeug stürzte jedoch nicht vollständig ein, da die übrige Fläche des Busses den Fall rasch stoppte. Dennoch konnte sich der Bus aus eigener Kraft nicht mehr fortbewegen.

Ein Sprecher der Berufsfeuerwehr Wien erläuterte die Situation vor Ort: Im betroffenen Bereich existiert aktuell eine Baustelle mit hölzernen Abdeckungen über Baugruben im Gehsteigbereich. Seit März 2025 finden in der Schlachthausgasse umfangreiche Gleisbauarbeiten statt, die eine Anpassung der Verkehrsführung und Abbiegerelationen zur Folge haben.

Bergungseinsatz

Zur Bergung des Fahrzeugs rückte die Feuerwehr mit vier Einsatzfahrzeugen an. Die Florianis sicherten den Bus und hoben ihn an. Gegen 12:45 Uhr wurde die verbleibende Dauer der Bergungsarbeiten auf etwa 30 Minuten geschätzt.

Bei dem Zwischenfall wurde niemand verletzt.

Verkehrsbehinderungen

Der öffentliche Verkehr war von dem Unfall ebenfalls betroffen. Laut Betriebsinformation der Wiener Linien musste die Buslinie 77A bis etwa 13 Uhr in beiden Richtungen zwischen Ludwig-Koessler-Platz und Donaumarina über die A23 umgeleitet werden.

Auch die Linie 80A verkehrte in beiden Richtungen zwischen Maria-Jacobi-Gasse und Schüttelstraße über die A23. Die Linienführungen beider Busverbindungen sind im Zuge der laufenden Bauarbeiten bereits mehrfach geändert worden, um die Mobilität während der Bauphasen sicherzustellen. Bei Zwischenfällen wie dem aktuellen Unfall werden die Linien standardmäßig über die A23 umgeleitet.