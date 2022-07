FinanzOnline: Nicht alle Personen bekommen 500 Euro!

Die Regierung hat ein Anti-Teuerungspaket geschnürt. Doch nicht jeder bekommt den Bonus.

„Dieses Paket entlastet alle Menschen in Österreich und gibt ihnen den finanziellen Spielraum zurück, den Teuerung und Inflation ihnen genommen hat“, sagt Bundeskanzler Karl Nehammer.

Die Bundesregierung will mit dem neuen Paket den Österreichern das Geld zurückgeben, welches ihnen durch die Inflation genommen wurde. Das Paket umfasst insgesamt 28 Milliarden Euro und das bis 2026. Betroffene Gruppen und Familien sind der Fokus.

Zuerst werden im Sommer jene Menschen entlastet, die am stärksten von der derzeitigen Teuerung betroffen sind – Menschen mit niedrigem Gehalt. Erst im Frühherbst soll die Entlastung weiter fortgesetzt werden, so Nehammer. Außerdem werden Anfang 2023 alle Kaufkräfte entlastet. Im Laufe der Woche wird auch ein neues Paket für die Landwirtschaft präsentiert.

FinanzOnline – Frist endete am Freitag

Man konnte sich einfach, schnell und sicher mit der Handy-Signatur anmelden. Auch die online Registrierung war einfach – die Zugangsdaten werden binnen weniger Tage sicher und bequem per Post zugestellt“, so das Finanzministerium. Personen die bis „spätestens“ den 15. Juli 2022 nichts an FinanzOnline ausgefüllt hat, der bekommt auch keinen 500 Euro Bonus.

Für alle Personen, die FinanzOnline bereits für Steuerausgleich nutzen, dürfte der Handlungsbedarf gering sein. Viele Bürger haben ihre Bankdaten noch nicht angegeben, welches die Überweisung der Hilfen erschwert.