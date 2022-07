Ludwig kündigt neuen Bonus an & Wien erhöht Gebühren

Jetzt kommt die nächste Teuerung: Wien wird die Gebühren für Wasser, Müll und Kanal erhöhen. Doch Bürgermeister Ludwig kündigt neuen Bonus an.

In der „Kronen Zeitung“ machte Wiens Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) eine Ansage gegen die Teuerung. Wien befürchtet demnach, die Gebühren für Wasser, Kanal und Müll erhöhen zu müssen. Ludwig begründete dies mit der notwendigen Abdeckung Investitionen in den Betrieben und der Personalkosten, es werde eine Inflationsanpassung, aber keine darüber hinausgehenden Preissteigerungen geben. Außerderm kündigte Ludwig neuen Hilfsbonus an und forderte auch einen „Gipfel mit Ländern und Sozialpartnern“.

Von einem Rathaus-Sprecher heißt es dazu, dass die Stadt keine Gebührenerhöhung plane, sondern es sich um einen „Automatismus“ handle, „der mit Gesetz festgeschrieben ist“. Den Automatismus auszusetzen wäre laut Ludwig möglich: „Das sehe ich derzeit nicht, weil ja auch die Notwendigkeit in den jeweiligen Betrieben besteht, Personalkosten abzudecken oder Investitionen vorzunehmen, um im Bereich erneuerbarer Energie Schritte zu setzen, um sich von der Gasabhängigkeit frei zu entwickeln.“

„Aufgrund der massiven Teuerung braucht es dringend bundeseinheitliche Maßnahmen in der Bekämpfung der Inflation. Deswegen habe ich schon vor Tagen einen gemeinsamen Preisgipfel gefordert, der als Ergebnis Maßnahmen bringen soll, die dann in Folge gleichzeitig in allen Bundesländern beziehungsweise auf bundesweiter Ebene umgesetzt werden“, sagt Wiens Bürgermeister. „Die Menschen in unserem Land brauchen eine Entlastung bei ihren Lebenskosten. So können wir bereits Teuerungsschritte für das nächste Jahr abfangen“.

In Sachen Teuerung und Gebührenerhöhung in Wien verteidigt Ludwig seinen Kurs: „Wir haben in Wien schon im März die Wiener Energieunterstützung auf den Weg gebracht haben. Fast 200.000 Menschen haben bereits jetzt 200 Euro überwiesen bekommen. Bei Alleinerziehern ist der Betrag von 300 Euro direkt aufs Konto ausbezahlt worden. Und insgesamt werden in Wien die Haushalte mit bis zu 1.000 Euro direkt von der Stadt unterstützt.“

Neuer Bonus für Wiener

Ludwig kündigt auch weiteren Bonus an, denn die Energieunterstützung sei „ein erster wichtiger Schritt gewesen sei. Diesem werden noch weitere folgen. Wir müssen schnell über Bundesländergrenzen hinweg, über Parteigrenzen hinweg, gemeinsam Bundesregierung, Bundesländer, Städte und Gemeinden, mit den Sozialpartnern und mit Experten Maßnahmen zur Preisdeckelung umsetzten.“, sagt Ludwig zum Schluss.