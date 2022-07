Mehr Geld für alle: Jetzt kommt die jährliche Inflationsanpassung!

Im Juni hat die Regierung zahlreiche Maßnahmenpakete gegen die Teuerung präsentiert. Alle Sozialleistungen werden ab 1. Jänner 2023 an die Inflation angepasst! Das hat Sozialminister Johannes Rauch angekündigt. Das Gesetz geht in die Begutachtung und wird im Herbst offiziell beschlossen. Diese Leistungen sind davon betroffen.

28 Milliarden gegen Teuerung

Die Bundesregierung will mit dem neuen Paket den Österreichern das Geld zurückgeben, welches ihnen durch die Inflation genommen wurde. Das Paket umfasst insgesamt 28 Milliarden Euro und das bis 2026. Betroffene Gruppen und Familien sind der Fokus.

– Kinderabsetzungsbetrag

– Familienbeihilfe

– Umschulungsgeld

– Krankengeld

– Kinderbetreuungsgeld

– Familienzeitbonus

– Rehabilitationsgeld

– Studienbeihilfe

– Wiedereingliederungsgeld

Für die Anpassung an die Inflation für die Jahre 2023 bis 2026 sind insgesamt 4 Milliarden Euro veranschlagt.

Außerdem verwies Rauch auf die bereits vereinbarte Auszahlung einer erhöhten 180 Euro Familienbeihilfe im August. Sie bekommen zusätzliche Gutscheine für den Kauf von Schulutensilien.

„Weil wir stehen vor einer deutlichen Belastungssituation in den nächsten Monaten“, so Rauch. Rund 50.000 Schulkinder bekommen weitere Gutscheine in Wert von 40 Euro.