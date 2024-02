FIX: Wiener Krankenhaus muss zusperren

Ein wesentlicher Pfeiler der Wiener Gesundheitsversorgung, das Unfallkrankenhaus Lorenz Böhler, steht vor einer bedeutenden Veränderung. Die Allgemeine Unfallversicherungsanstalt (AUVA) kündigte an, das Krankenhaus für umfangreiche Sanierungsarbeiten zu schließen. Die stationären Leistungen werden in der Zwischenzeit an andere Standorte, konkret nach Meidling und ins AKH, verlegt.

Das Traumazentrum Wien Brigittenau, ehemals Unfallkrankenhaus Lorenz Böhler, hat eine lange Geschichte und hat sich in den letzten Jahrzehnten als unverzichtbarer Teil der Wiener Gesundheitsversorgung etabliert. Jährlich werden hier rund 65.000 Patienten nach Unfällen medizinisch versorgt. Nun steht das über 50 Jahre alte Gebäude vor einer umfangreichen Sanierung. Die bau- und brandschutztechnischen Maßnahmen sind so umfangreich, dass sie weder kurzfristig noch im laufenden Betrieb umsetzbar sind. Daher muss das Krankenhaus für die Dauer der Arbeiten schließen.

Patientenversorgung gesichert

Die AUVA betont, dass die Versorgung der Patienten auch während der Sanierungsarbeiten sichergestellt bleibt. So bleibt am Standort Brigittenau eine Erstuntersuchungsambulanz erhalten, die zur Versorgung selbstkommender Patienten beiträgt. Die stationären Leistungen werden in der Zwischenzeit am Standort Meidling des Traumazentrums Wien und in Kooperation mit dem Wiener Gesundheitsverbund am Standort des Allgemeinen Krankenhauses der Stadt Wien (AKH) erbracht. Darüber hinaus wird in der Brigittenau eine Übergangslösung errichtet, die ab Anfang 2025 genutzt werden soll.

Die AUVA hat große Pläne für den Standort Brigittenau. Im Zuge der Sanierung soll das medizinische Angebot für die Brigittenau neu gedacht und in Richtung eines Forschungs-, Wirtschafts- und Gesundheitscampus entwickelt werden. Der neue Standort wird die bewährten Stärken der einzelnen Partner unter einem Dach vereinen und soll so zu einem wichtigen Anlaufpunkt für die medizinische Versorgung in Wien werden.

Die Schließung des Lorenz-Böhler-Spitals ist zweifellos ein bedeutender Einschnitt in die Wiener Gesundheitsversorgung. Doch mit der Neugestaltung des Standortes und der Schaffung eines zukunftsorientierten Gesundheitscampus setzt die AUVA ein Zeichen für Innovation und Fortschritt im Gesundheitswesen.