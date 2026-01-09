Flammen-Drama auf Autobahn: Lkw-Brand legt A21 lahm

Brennender LKW legt A21 lahm: Schmelzende Reifen und Minusgrade erschweren den Großeinsatz der Feuerwehr. Die Autobahn bleibt bis zum Nachmittag gesperrt.

Um 6.38 Uhr ging der Notruf ein. Ein Lastkraftwagen fing auf der A21 aus noch ungeklärten Gründen Feuer, wie der ORF Niederösterreich berichtet. Die Lösch- und Aufräumarbeiten gestalteten sich besonders schwierig, da die transportierte Ladung – Reifen – durch die Hitze zu schmelzen begann. Zahlreiche Feuerwehreinheiten wurden zur Unterstützung und Wasserversorgung an den Einsatzort beordert. Die winterlichen Temperaturen erschwerten die Arbeiten zusätzlich, weshalb ein Großtanklöschfahrzeug angefordert wurde. Die Feuerwehr Baden-Weikersdorf unterstützt mit Dekontaminationsmaßnahmen und stellt Atemluftcontainer bereit.

Vollsperrung der A21

Der Vorfall führte zu einer umfassenden Sperrung der Wiener Außenringautobahn (A21). Der betroffene Abschnitt liegt zwischen Mayerling und Heiligenkreuz im Bezirk Baden in Niederösterreich. Verkehrsteilnehmer können die Strecke in beiden Fahrtrichtungen nicht passieren. Nach Angaben des ÖAMTC ist mit einer Aufhebung der Sperre erst am frühen Nachmittag zu rechnen. In Richtung Wien ist die A21 bereits ab dem Knoten Steinhäusl im Bezirk St. Pölten gesperrt. Wer in Richtung St. Pölten unterwegs ist, muss bereits ab Brunn am Gebirge im Bezirk Mödling ausweichen.

Ausweichrouten empfohlen

Autofahrer werden gebeten, den Bereich weiträumig zu umfahren. Als Ausweichrouten empfehlen sich die A1 Westautobahn sowie Strecken durch das Wiener Stadtgebiet. Allerdings muss dort besonders während des morgendlichen und nachmittäglichen Berufsverkehrs mit erhöhtem Verkehrsaufkommen gerechnet werden. Für Lastkraftfahrzeuge gelten spezielle Empfehlungen: Sie sollten den Bereich möglichst großräumig meiden.

Als alternative Routen werden die A22 Donauufer Autobahn, die Stockerauer Schnellstraße sowie die Kremser Schnellstraße angegeben.