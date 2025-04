Flammenhölle in Ottakring – Zwei Personen im Krankenhaus

Ein Zimmerbrand in Wien-Ottakring griff am Samstag auf das Dach eines Wohnhauses über. Eine Frau und ein sechsjähriges Kind mussten mit Rauchgasvergiftungen ins Krankenhaus.

In Wien-Ottakring schlug am Samstagnachmittag ein Zimmerbrand auf die Dachkonstruktion eines Wohnhauses über. Eine etwa 30-jährige Frau sowie ein Kind im Alter von sechs Jahren erlitten Verletzungen durch Rauchgas und mussten mit entsprechenden Symptomen in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Die Einsatzkräfte betreuten insgesamt 14 Personen, die beim Eintreffen der Feuerwehr das Gebäude bereits selbständig verlassen hatten.

Brandursache ungeklärt

Die Flammen, deren Ursache bislang nicht geklärt werden konnte, entfachten sich in einer Maisonette-Wohnung (Wohnung auf zwei Etagen) in der Huttengasse. Dies teilte ein Sprecher der Wiener Berufsfeuerwehr der APA mit. Anschließend griffen die Flammen auf Teile des Daches über.

Obwohl es den Einsatzkräften gelang, das Feuer unter Kontrolle zu bringen und zu löschen, waren die Löscharbeiten gegen 15.00 Uhr noch im Gange.

Die vollständige Entwarnung konnte aufgrund vorhandener Glutnester noch nicht gegeben werden.