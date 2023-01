Fleischer jagt flüchtendes Ferkel in Straßen von Belgrad (VIDEO)

Ein Video von einem kleinen Schwein, das durch die Straßen von Belgrad rennt, während Fleischer vergeblich versuchten es zu fangen wurde zum Instagram-Hit.

Auf der Seite Serbia Live – Belgrad wurde bekannt gegeben, dass ein Schwein in der Siedlung Altina entkommen war und die Angestellten des Fleischers es einfingen, um es zu töten.

„Weihnachtsessen von jemandem entwischt“, „Er hat eine Begnadigung verdient“, „Lauf, Schwein, lauf“, „Ich weiß nicht, was lustig ist, das Schwein hatte eine Vorahnung, was es zu Weihnachten erwartet. Anstatt die Feiertage auf bescheidene Weise zu feiern ist den Leute am Wichtigsten Schweine zu essen”, sind nur einige der Kommentare unter dem Beitrag.