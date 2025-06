Fliegen für 1 Euro: Billigflieger planen Stehplätze im Flugzeug

Statt Sitzen nur noch Stehplätze im Flugzeug? Was nach einer unbequemen Zukunftsvision klingt, könnte bald Realität werden – und Tickets für nur einen Euro ermöglichen.

Europäische Billigflieger planen Revolution

Billigflieger in Europa arbeiten an einer radikalen Umgestaltung des Flugreisens. Bis 2026 sollen sogenannte „Skyrider 2.0“-Stehsitze eingeführt werden – eine Innovation, die Kurzstreckenflüge deutlich günstiger machen und gleichzeitig mehr Passagiere befördern könnte.

Das ungewöhnliche Konzept sieht vor, dass Reisende auf gepolsterten Fahrradsätteln Platz nehmen, die in einem 45-Grad-Winkel montiert sind. Statt herkömmlicher Sicherheitsgurte würden die Passagiere mit fallschirmähnlichen Gurtsystemen gesichert. Ein weiterer Vorteil: Die neuartigen Stehsitze wiegen nur etwa halb so viel wie konventionelle Flugzeugsitze, was den Treibstoffverbrauch senkt und die Passagierkapazität um rund 20 Prozent steigert.

Drastische Preissenkung

Der größte Anreiz für Fluggäste dürfte jedoch der Preis sein. Mit der neuen Konfiguration könnten die Ticketpreise auf sensationelle 1 bis 5 Euro fallen. Allerdings bleiben Fragen zu Komfort und Sicherheit offen – besonders im Notfall.

Behördliche Hürden

Die Luftfahrtbehörden haben dem Konzept bislang keine Freigabe erteilt, was die tatsächliche Umsetzung noch unsicher macht. Obwohl die Meinungen zu den Stehsitzen geteilt sind, könnten sie für preisbewusste Reisende eine attraktive Option darstellen.

Sollten die regulatorischen Hürden überwunden und die Sicherheitsbedenken ausgeräumt werden, könnte diese Innovation künftig zum Standard auf Kurzstreckenflügen werden.