3-mal in Top 5: Bosnische Stars landen mit Album auf Platz eins der Austro-Charts

Die bosnischen Rapper Jala Brat und Buba Corelli sind zurück und erobern die österreichischen Musikcharts mit ihrem neuesten Album namens „Roze suze“. Die Künstler, die bereits in ihrer Single darauf hinwiesen, dass sie „Hit nach Hit nach Hit nach Hit“ produzieren werden, bestätigen dies nun mit beeindruckenden Ergebnissen in den aktuellen YouTube-Charts in Österreich.

Die neuesten Hits des Duos aus Bosnien haben die Charts im Sturm erobert. In weniger als 48 Stunden sicherten sich Jala Brat und Buba Corelli die ersten drei Plätze der österreichischen Charts. Ihre Erfolgswelle setzt sich mit den Singles „Tec-9“, „6 ujutru“ und „Blokada“ fort, die den zweiten und dritten Platz einnehmen. Alle ihre Lieder haben mittlerweile über zwei Millionen Klicks erreicht und sind problemlos in den YouTube-Trends in Österreich vertreten.

1. Platz: Jala Brat & Buba Corelli – Tec-9

2. Platz: Jala Brat & Buba Corelli & Teodora – 6 ujutru

3. Platz: Jala Brat & Buba Corelli – Blokada

Jetzt nehmen Jala Brat und Buba Corelli die Spitzenposition ein und setzen ihren Erfolg scheinbar mühelos fort.