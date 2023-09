Flitzer in der Falle: Lionel Messis Bodyguard wird zur Legende auf dem Feld (VIDEO)

Lionel Messi, der Star von Inter Miami, erhält besonderen Schutz. Sein Bodyguard Yassine Chueko hat die Aufgabe, den Fußballhelden zu beschützen. Lionel Messi ist ein globaler Superstar. Wo immer er auftaucht, zieht er Menschenmassen an. Doch diese Beliebtheit birgt auch Risiken.

Der 36-jährige Fußballvirtuose, zeigt auch in der US-amerikanischen Major League Soccer (MLS) Woche für Woche seine Klasse (bisher 11 Spiele, 11 Tore). Dabei wird der Star von Inter Miami ständig beobachtet – von seinen Fans und seinem Leibwächter Yassine Chueko.

Chueko, der ehemalige Navy Seal und MMA-Kämpfer, lässt Messi keine Sekunde aus den Augen. Seine beeindruckende Karriere zeigt, dass nicht Messi die eigentliche Maschine ist, sondern sein Bodyguard.

In den USA ist das Interesse an Lionel Messi enorm. Wenn der ehemalige Barcelona und PSG-Spieler aufläuft, sind auch Promis wie Prinz Harry, Kim Kardashian, Selena Gomez und LeBron James unter den Zuschauern. Doch der Rummel um den argentinischen Ballkünstler zieht auch Menschen an, die ihm zu nahe kommen wollen: Flitzer sind keine Seltenheit.

Hier kommt Yassine Chueko ins Spiel. Sein Antritt ist so beeindruckend, dass selbst mancher Fußballprofi neidisch werden könnte. Wenn er an der Seitenlinie zu einem Sprint ansetzt, um einen Flitzer daran zu hindern, Messi zu erreichen, erinnert Chueko eher an einen Formel-1-Boliden als an einen Bodyguard. Und das trotz seiner imposanten Statur.

Aber das ist nicht alles: Chueko ist so nah am Geschehen, dass er gelegentlich als Balljunge fungiert, um das Spiel flott zu halten.

Auch wenn es in die Kabine geht und keine Flitzer mehr zu befürchten sind, bleibt Chueko dicht bei Messi. Zwischen dem Bodyguard und dem Fußballstar ist kein Platz für andere – auch nicht für Ordner.

Wie bekannt wurde, hat David Beckham, Mitinhaber von Inter Miami, persönlich entschieden, dass Chueko Messi’s Bodyguard werden soll. Und das aus gutem Grund: Chueko hat eine bemerkenswerte Karriere hinter sich – sowohl als Soldat als auch als aktiver Sportler.

Es wird gemunkelt, dass Yassine Chueko einst ein Elite-Soldat bei den Navy Seals war, einer Spezialeinheit der US-Marine. Nur die besten und härtesten Soldaten des Landes dürfen bei den Navy Seals dienen. Es wird vermutet, dass Chueko in Irak und Afghanistan im Einsatz war.

Was hingegen sicher ist: Chueko ist ein ausgezeichneter Kampfsportler. Besonders die Mixed Martial Arts (MMA) haben es ihm angetan.

Auf seinem Instagram-Account, dem auch sein Schützling Lionel Messi folgt, postet er regelmäßig Fotos und Videos seiner intensiven Trainingseinheiten. Auch auf Twitter sind zahlreiche Videos zu finden, die den muskulösen Bodyguard in Aktion zeigen.