Flucht vor der Hitzewelle: Wo der Sommer noch erträglich bleibt

Während andere im Hochsommer schwitzen, locken diese elf europäischen Perlen mit angenehmen Temperaturen. Die Überraschung: Der Heimatort des Weihnachtsmanns führt die Liste an.

Während die Temperaturen vielerorts die 30-Grad-Marke überschreiten, sehnen sich viele bereits nach Abkühlung. Doch Sommerurlaub muss nicht zwangsläufig mit Hitze verbunden sein. Zahlreiche Destinationen in Europa bieten auch in den heißen Monaten angenehme Temperaturen. Die Reiseexperten von Travelcircus haben nach intensiver Recherche elf europäische Ziele identifiziert, die eine willkommene Alternative zu schweißtreibenden Urlaubsorten darstellen.

Die Auswahl der kühlsten Sommerziele erfolgte durch umfassende Internetrecherche, Teamdiskussionen und sogar mithilfe von ChatGPT. Aus anfänglich 39 potenziellen Orten wurden alle außereuropäischen Destinationen sowie jene mit Durchschnittstemperaturen über 25 Grad in den Monaten Juli und August aussortiert. Die Klimadaten stammen von renommierten Plattformen wie climate-data.org, klimatabelle.de und klimatabelle.info. Besonders climate-data.org greift auf ein umfangreiches Klimamodell mit über 220 Millionen Datenpunkten zurück, das Wetterdaten tausender Stationen weltweit berücksichtigt.

Die Bewertung der Urlaubsziele basierte auf drei Hauptkriterien: der durchschnittlichen Außentemperatur in Juli und August, den täglichen Sonnenstunden in diesen Monaten sowie der Anzahl der durchschnittlichen Regentage im gleichen Zeitraum. Pro Kategorie konnten maximal 5 Punkte erreicht werden, was eine Höchstpunktzahl von 15 ermöglichte.

Für alle, die bei Temperaturen jenseits der 36 Grad ins Schwitzen geraten, präsentieren wir nun die elf besten Orte für einen angenehm temperierten Sommerurlaub – ermittelt aus der Gesamtwertung der Kategorien Sonnenstunden, Temperatur und Regentage.

Europas kühle Perlen

Den Auftakt macht Norwegens Hauptstadt Oslo auf Platz 11. Mit durchschnittlich 21,6 Grad und täglich 7,5 Sonnenstunden bietet die nordische Metropole ideale Bedingungen für Aktivurlauber. Ob Spaziergänge entlang des Fjords, Ausflüge in die umliegende Natur, Museumsbesuche oder kulinarische Entdeckungen – die Stadt hält vielfältige Möglichkeiten bereit. Erfrischung bieten zahlreiche Badestellen an Fjord, Flüssen und Seen – allerdings mit einer Wassertemperatur von nur 16,5 Grad im Hochsommer, was durchaus Überwindung kostet.

Knapp davor auf Platz 10 liegt Rotterdam, die zweitgrößte Stadt der Niederlande. Mit 21,25 Grad und 6,2 täglichen Sonnenstunden herrschen hier perfekte Bedingungen für Stadtbesichtigungen. Als Heimat des größten europäischen Seehafens, zahlreicher Bildungseinrichtungen und einer lebendigen Kulturszene bietet Rotterdam für jeden Geschmack etwas. Architekturliebhaber können imposante Wolkenkratzer wie den De Rotterdam bestaunen, Kunstinteressierte im Boijmans Van Beuningen Museum Werke verschiedener Epochen bewundern und Genießer in der Markthalle kulinarische Vielfalt erleben.

Auf Platz 9 findet sich Bilbao im spanischen Baskenland. Die nordspanische Stadt vereint historisches Flair mit moderner Architektur bei angenehmen 19,2 Grad und 7,5 täglichen Sonnenstunden. Ein Spaziergang durch die gepflasterten Gassen der Altstadt Casco Viejo, die Bewunderung traditioneller baskischer Baukunst oder das Probieren lokaler Spezialitäten – all das lässt sich hier ohne lästiges Schwitzen genießen.

Den achten Rang belegt Deutschlands größte Insel Rügen. Mit durchschnittlich 19,35 Grad in den Sommermonaten bietet das Ostsee-Eiland ideale Bedingungen für Hitzeempfindliche. Ausgedehnte Sandstrände, malerische Landschaften und zahlreiche Badestellen sorgen für authentisches Urlaubsgefühl. Besonders reizvoll: Wanderungen im Nationalpark Jasmund mit seinen charakteristischen weißen Kreidefelsen und dem atemberaubenden Blick auf die Ostsee.

Platz 7 geht an Den Haag, das politische Zentrum der Niederlande. Mit 17,9 Grad und beeindruckenden 9,7 täglichen Sonnenstunden bietet die Stadt an der Nordseeküste mehr als nur den Internationalen Gerichtshof. Eine pulsierende Kunst- und Kulturszene, zahlreiche Museen, wunderschöne Strände und vielfältige Freizeitmöglichkeiten machen Den Haag zu einem facettenreichen Urlaubsziel für Geschichts-, Kultur- und Strandliebhaber gleichermaßen.

Mit knappem Vorsprung sichert sich die schwedische Stadt Malmö den sechsten Platz. Als drittgrößte Stadt des Landes besticht sie durch moderne Architektur, kulturelle Vielfalt und eine lebendige Atmosphäre bei angenehmen 21,1 Grad im Hochsommer. Trotz ihrer bis ins Mittelalter zurückreichenden Geschichte präsentiert sich Malmö heute als fortschrittliche, urbane Metropole mit starkem Fokus auf Nachhaltigkeit und Umweltschutz, was sich in zahlreichen Initiativen für erneuerbare Energien und umweltfreundliche Mobilität widerspiegelt.

⇢ Krieg, Erdbeben, Waldbrände, Unwetter: Das sind momentan die gefährlichsten Urlaubsländer



Die Top-Reiseziele

In die Top 5 schafft es Kopenhagen, die dänische Hauptstadt. Mit 17,6 Grad und großzügigen 10,1 Sonnenstunden täglich bietet das „Venedig des Nordens“ ideale Bedingungen für aktive Erkundungstouren. Die fahrradfreundliche Stadt vereint historischen Charme mit zeitgenössischer Kultur und skandinavischer Lebensart, was sie zu einem vielseitigen Reiseziel macht.

Auf Platz 4 folgt mit minimalem Vorsprung eine weitere dänische Stadt: Aarhus. Die zweitgrößte Metropole des Landes lockt mit 17,15 Grad und 9,8 Sonnenstunden, kombiniert mit typisch dänischer Hygge-Atmosphäre. Als Kulturhauptstadt beherbergt sie einige der beliebtesten Museen des Landes – vom KØN Gender Museum über das ARoS Kunstmuseum bis zum Freilichtmuseum Den Gamle By. Ein besonderes Highlight ist die „Endlose Brücke“ am Varna/Ballehage Strand, ein architektonisches Kunstwerk, das von April bis Oktober zugänglich ist und einzigartige Erlebnisse am Meer ermöglicht.

Die Bronzemedaille geht an die portugiesische Insel Madeira. Etwa 951 Kilometer südwestlich von Lissabon im Atlantik gelegen, präsentiert sich die „Blumeninsel“ als Paradies für Naturliebhaber. Mit 24,5 Grad Lufttemperatur und einer Wassertemperatur von 19,5 Grad bietet Madeira ideale Bedingungen für Aktivurlauber und Erholungssuchende gleichermaßen.

Überraschend landet mit Heringsdorf auf Usedom ein deutsches Reiseziel auf dem zweiten Platz. Mit durchschnittlich 18,9 Grad in den Sommermonaten bietet der Ostseeort perfekte Bedingungen für Radtouren entlang der Küste, Strandspaziergänge oder Wassersportaktivitäten. Kulturinteressierte können Sehenswürdigkeiten wie das Schloss Stolpe oder das Historisch-Technische Museum in Peenemünde erkunden.

Der Spitzenplatz geht an einen unerwarteten Kandidaten: Rovaniemi in Finnland, bekannt als Heimat des Weihnachtsmanns. Während im Winter Husky-Schlittenfahrten und Eisangeln locken, laden im Sommer endlose Wälder und Flüsse zu Wanderungen und Kanufahrten ein.

Ein besonderes Erlebnis bietet das Santa Claus Village, wo Besucher nicht nur den Weihnachtsmann treffen, sondern auch symbolisch den Polarkreis überqueren können – ein unvergessliches Abenteuer fernab sommerlicher Hitze.