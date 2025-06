Kickl plötzlich weg – FPÖ-Chef zieht sich aus Öffentlichkeit zurück

Herbert Kickl wird in den kommenden Tagen keine öffentlichen Termine wahrnehmen. Die FPÖ teilte am Donnerstag in einer knappen Aussendung mit, dass sich ihr Bundesparteiobmann aus familiären Gründen vorübergehend aus der Öffentlichkeit zurückziehen werde. Nähere Informationen zu den Hintergründen wurden in der Mitteilung nicht genannt.

Steirischer Parteitag

Wie die Freiheitlichen gegenüber der Kleinen Zeitung bestätigten, wird Kickl auch beim morgigen Landesparteitag der steirischen FPÖ nicht anwesend sein. Bei dieser Veranstaltung steht die Wiederwahl des amtierenden Landesparteichefs Mario Kunasek auf der Tagesordnung.

Neben dem steirischen Parteitag muss der FPÖ-Chef auch seinen geplanten Besuch beim Wieselburger Volksfest absagen. Nähere Angaben zu den konkreten familiären Umständen machte die Partei nicht, die FPÖ-Pressestelle hat weitere Details ausdrücklich nicht bekanntgegeben.

Nach Informationen österreichischer Medien wird Kickl spätestens zur nächsten Nationalratssitzung am 9. Juli wieder zurückerwartet. Über mögliche Auswirkungen auf laufende politische Verhandlungen oder die Parteiführung äußerte sich die FPÖ bislang nicht.

⇢ Stocker gibt Regierungserklärung nach Grazer Amoklauf ab