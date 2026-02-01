Flughafen-Experte warnt: Diese Kofferfarben solltest du meiden

Die Masse schwarzer Koffer am Gepäckband sorgt für Verwechslungen und Stress. Ein Flughafen-Experte verrät, warum die vermeintlich praktische Farbwahl zum Urlaubsproblem wird.

Die Wahl der Kofferfarbe kann den entscheidenden Unterschied bei Ihrer Reise machen. Während viele Urlauber bei der Gepäckauswahl hauptsächlich auf praktische Aspekte wie Größe, Gewicht und Stabilität achten, wird ein wesentlicher Faktor oft vernachlässigt: die Farbgebung. Dabei kann gerade diese über ein reibungsloses oder nervenaufreibendes Erlebnis am Gepäckband entscheiden.

Am Flughafen beginnt für viele Reisende der Stress bereits vor dem eigentlichen Urlaub. Neben den üblichen Herausforderungen wie Gepäckbestimmungen und Eincheck-Fristen spielt auch die optische Erscheinung des Koffers eine überraschend wichtige Rolle bei der Stressvermeidung. Die schnelle Identifikation am Gepäckband kann wertvolle Zeit sparen.

Die Beliebtheit dunkler Kofferfarben ist ungebrochen. Schwarz, Dunkelblau und Grau gelten als zeitlose Klassiker, die zudem den praktischen Vorteil bieten, Verschmutzungen weniger deutlich zu zeigen. Doch genau diese vermeintlichen Vorteile können am Flughafen zum Nachteil werden. Thomas Kirner, Leiter der Passagierkommunikation bei der Fraport AG am Frankfurter Flughafen, bestätigt das Problem: „Viele reisen mit schwarzem Koffer – das macht die Identifizierung sehr zeitintensiv.“

Verwechslungsgefahr steigt

Die Konsequenzen dieser Einheitlichkeit sind vorprogrammiert: Verwechslungen häufen sich, wenn zahlreiche optisch kaum unterscheidbare Gepäckstücke auf dem Band kreisen. Besonders bei populären Modellen bekannter Hersteller wie Rimowa oder Samsonite steigt das Risiko, dass jemand versehentlich den falschen Koffer greift oder Sie Ihr eigenes Gepäckstück übersehen. Auch die Alternativen Dunkelblau und Grau bieten kaum Abhilfe – unter den typischen Beleuchtungsverhältnissen an Flughäfen verschwimmen die Unterschiede zu schwarzen Koffern, besonders wenn bereits Gebrauchsspuren vorhanden sind.

Praktische Lösungen

Wer dennoch nicht auf die klassischen dunklen Farbtöne verzichten möchte, sollte für eindeutige Erkennungsmerkmale sorgen. Bunte Anhänger, auffällige Koffergurte oder markante Aufkleber können die Identifikation erheblich erleichtern. Sollte trotz aller Vorsichtsmaßnahmen ein Koffer abhandenkommen, ist schnelles Handeln gefragt: Melden Sie den Verlust unverzüglich bei der Fluggesellschaft – entweder direkt am Schalter oder über das Online-Portal. Geben Sie sowohl Ihre Urlaubsadresse als auch Ihre Heimatanschrift an.

Moderne Hilfsmittel wie SmartTags können zudem dabei helfen, den aktuellen Standort Ihres Gepäcks zu lokalisieren.