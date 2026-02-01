Showdown in Australien: Holt sich Djokovic seinen 25. Grand-Slam-Titel?

Es ist das Tennis-Duell der Generationen! Im Finale der Australian Open treffen Altmeister Novak Djokovic (38) und Carlos Alcaraz (22), die Nummer eins der Welt, aufeinander. Für Djokovic wäre es der 25. Grand-Slam-Titel seiner beeindruckenden Karriere, sein elfter Triumph in Australien.

Im Halbfinale hatte der Serbe Titelverteidiger Jannik Sinner (24) in einem packenden Fünf-Satz-Krimi bezwungen. Es war genau jener Moment, den sich der Routinier in seinen Vorstellungen ausgemalt hatte.

⇢ Tennis-Wahnsinn um 1:31 Uhr – Djokovic bricht Sinners Siegesserie



Mit den Augen der Tennis-Welt auf sich gerichtet, verstummten all jene Kritiker, die dem 38-Jährigen den Einzug in ein Grand-Slam-Finale nicht mehr zugetraut hatten.

Immerhin war Djokovic im Vorjahr sowohl in Melbourne als auch in Paris, Wimbledon und New York jeweils an der Halbfinal-Hürde gescheitert. Den Triumph über Sinner adelte der Serbe selbst als „schönsten seit einer Dekade“. Wie würde er wohl einen möglichen Finalsieg gegen Alcaraz einordnen?

Mit dem 25. Grand-Slam-Erfolg würde er endlich auch die Australierin Margaret Court in der ewigen Bestenliste überflügeln. Doch bevor die Geschichtsbücher umgeschrieben werden können, wartet noch das Giganten-Duell gegen den Spanier Alcaraz.

Alcaraz‘ Karriere-Meilenstein

Auch für den Weltranglistenersten steht in diesem Finale Historisches auf dem Spiel. Die Australian Open sind das einzige Major-Turnier, das in seiner Trophäensammlung noch fehlt.

⇢ Übelkeit, Krämpfe, Triumph: Alcaraz‘ 5-Stunden-Drama in Melbourne



Mit 22 Jahren und 272 Tagen könnte Alcaraz zum jüngsten Tennisprofi der Geschichte werden, der den begehrten Karriere-Grand-Slam komplettiert.

Wie viel ihm dieser Titel bedeutet, unterstrich der Spanier nach seinem Halbfinalsieg gegen Zverev unmissverständlich. Auf die Frage, ob er lieber in Melbourne triumphieren oder bei allen anderen drei Grand-Slam-Turnieren in diesem Jahr siegen würde, antwortete der Weltranglistenerste ohne zu zögern: „Ich würde mich für diesen hier entscheiden.“