Übelkeit, Krämpfe, Triumph: Alcaraz‘ 5-Stunden-Drama in Melbourne

Fünf Stunden Kampf, körperliche Zusammenbrüche und ein dramatisches Comeback – Carlos Alcaraz schreibt in Melbourne ein beeindruckendes Kapitel seiner jungen Karriere.

Unter extremer Hitze kämpfte sich Carlos Alcaraz ins Finale der Australian Open – buchstäblich am Rande des körperlichen Zusammenbruchs. Bei Temperaturen um die 30 Grad begann der Spanier das Halbfinale gegen Alexander Zverev zunächst souverän und sicherte sich den ersten Satz mit 6:4. Die Weltranglistenerste legte nach und entschied auch den zweiten Durchgang im Tiebreak für sich.

Doch dann rebellierte sein Körper. Im dritten Satz suchte Alcaraz verzweifelt Hilfe bei seinem Team, fragte nach Medikamenten und gab zu verstehen, dass er sich übergeben hatte. Wenig später versuchte der 22-Jährige, die quälenden Krämpfe aus seinen Oberschenkeln zu strecken. Schließlich musste er eine medizinische Auszeit nehmen – sehr zum Ärger des Deutschen auf der anderen Seite des Netzes.

Dramatische Wende

Trotz der offensichtlichen Beschwerden kämpfte Alcaraz verbissen weiter, verlor jedoch die folgenden beiden Sätze jeweils im Tiebreak an Zverev. Im alles entscheidenden fünften Durchgang zeigte der junge Spanier dann unglaubliche Willenskraft. Nachdem er bereits mit einem Break zurücklag, drehte Alcaraz nach über fünfstündigem Marathon die Partie und zog mit 6:4, 7:6(5), 6:7(3), 6:7(4) und 7:5 erstmals ins Endspiel von Melbourne ein.

Zverevs Ärger

Wie Alcaraz während der Partie seinem Betreuerteam mitteilte, hatte er sich in der medizinischen Auszeit tatsächlich übergeben müssen. Zverev reagierte mit deutlich hörbaren Flüchen, was die ohnehin elektrische Atmosphäre in der Rod Laver Arena zusätzlich aufheizte.

Die außergewöhnliche Leistung des Spaniers, der trotz massiver körperlicher Einschränkungen triumphierte, wird als eindrucksvolles Beispiel für mentale Stärke und athletischen Kampfgeist in die Tennisgeschichte eingehen.