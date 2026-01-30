Parkpickerl-Chaos droht: 48.000 Wiener riskieren Strafzettel

Parkpickerl-Alarm in Wien: Über 80.000 Berechtigungen laufen Ende Februar ab, doch für mehr als die Hälfte fehlt noch der Verlängerungsantrag.

In Wien stehen Ende Februar zahlreiche Parkpickerl vor dem Ablauf. Von den insgesamt 402.877 ausgestellten Berechtigungen verlieren 80.429 ihre Gültigkeit. Besonders betroffen sind die großen Bezirke Wien-Hietzing, Wien-Floridsdorf, Wien-Donaustadt und Wien-Liesing, wo vor vier Jahren die flächendeckende Kurzparkzonenregelung eingeführt wurde. Bislang wurden erst 32.422 Verlängerungsanträge gestellt.

Die zuständigen Bezirksämter warnen eindringlich vor verspäteten Anträgen. Für mehr als 48.000 ablaufende Parkgenehmigungen steht die Erneuerung noch aus. Erfahrungsgemäß erfolgen viele Einzahlungen erst kurz vor Fristende, was das Risiko einer nicht rechtzeitigen Bearbeitung erhöht und zu möglichen Strafzetteln führen kann.

Antragsmöglichkeiten

Wer sein Parkpickerl verlängern möchte, hat mehrere Optionen: Der Antrag kann persönlich im Bezirksamt des Hauptwohnsitzes eingereicht oder online – mit oder ohne ID-Austria – gestellt werden. Die Gültigkeitsdauer ist flexibel wählbar, mindestens vier Monate und höchstens zwei Jahre. Bei der digitalen Antragstellung sollte beachtet werden, dass die Zahlungsabwicklung je nach Bank bis zu einer Woche dauern kann, bevor der Bescheid zugestellt wird.

Die aktuelle Gültigkeit des eigenen Parkpickerls lässt sich übrigens auch online überprüfen.