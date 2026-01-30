Wien bekommt Europas größten Trinkwasserspeicher!

Wiens Durst nach Sicherheit wächst: Die Hauptstadt baut ihren Wasserspeicher in Niederösterreich massiv aus. Eine Milliarde Liter soll die erweiterte Anlage künftig fassen.

In Wien läuft ein bedeutendes Infrastrukturprojekt zur Erweiterung der Trinkwasserversorgung. Die Bundeshauptstadt vergrößert derzeit einen Wasserspeicher in Neusiedl am Steinfeld in der niederösterreichischen Gemeinde St. Egyden. Nach Abschluss aller Bauarbeiten wird der Behälter ein Fassungsvermögen von etwa einer Milliarde Liter erreichen. Die bestehende Anlage ist in das natürliche Gefälle der ersten Wiener Hochquellenleitung integriert und umfasst aktuell vier Wasserkammern mit einem Gesamtvolumen von rund 600 Millionen Litern. Ein wesentlicher Vorteil des Systems: Das Hochquellwasser fließt ohne Pumpeneinsatz durch den Speicher und weiter in die Hauptstadt.

Der Ausbau des Speichervolumens erfolgt laut Informationen aus dem Wiener Rathaus in zwei aufeinanderfolgenden Bauphasen. In der ersten Etappe, die bis Ende 2028 abgeschlossen sein soll, entstehen zwei zusätzliche Kammern mit einem Fassungsvermögen von insgesamt 200 Millionen Litern. Nach dieser vierjährigen Bauphase wird der Speicher somit 800 Millionen Liter Wasser aufnehmen können.

Langfristige Wasserversorgung

Im Anschluss folgt die zweite Ausbaustufe mit zwei weiteren Kammern sowie der Sanierung der bestehenden Anlagenteile. Mit Fertigstellung des Gesamtprojekts wird die Anlage rund eine Milliarde Liter – entsprechend einer Million Kubikmeter – fassen können, was einer Kapazitätssteigerung von etwa 70 Prozent entspricht. Das Projekt ist Teil der langfristigen Initiative „Wiener Wasser 2050″ und soll die kontinuierliche Verfügbarkeit von Quellwasser sicherstellen.

Die Rohbauarbeiten für den erweiterten Speicher schreiten zügig voran. Insgesamt wird die Anlage um vier neue Wasserkammern erweitert, wobei die erste bereits konkrete Form annimmt. Nach Aushubarbeiten in Tiefen bis zu acht Metern und der Installation der Bodenplatten wurden bereits große Teile der elf Meter hohen Wände und Stützsäulen betoniert.

Baulicher Fortschritt

Diese Fortschritte wurden am Donnerstag während eines Baustellenbesuchs von Baustadträtin Kathrin Gaal und Umweltstadtrat Jürgen Czernohorszky (beide SPÖ) präsentiert. Von den geplanten 67 Wänden stehen bereits 50, und von den insgesamt 169 vorgesehenen Säulen sind bereits 120 fertiggestellt. Trotz der aktuell kalten Witterungsbedingungen beginnen in Kürze die Betonierarbeiten für die Kammerdecke, die von den Säulen getragen wird. Für die erste Bauphase sind Kosten von rund 98 Millionen Euro veranschlagt.

Die winterlichen Bedingungen stellen für das Bauvorhaben eine besondere Herausforderung dar. Eine kontinuierliche Überwachung der Konstruktion ist erforderlich. Um die Entstehung wasserundurchlässiger und langlebiger Kammern zu gewährleisten, werden wöchentliche Kontrollen des verwendeten Betons durchgeführt.

Für das gesamte Projekt werden etwa 35.000 Kubikmeter Beton verbaut.