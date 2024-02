Flugsicherheit: Airline wiegt Passagiere vor Abflug

Die finnische Fluggesellschaft Finnair hat eine ungewöhnliche Maßnahme ergriffen, um die Flugsicherheit zu optimieren: Sie bittet ihre Fluggäste auf die Waage. Doch keine Sorge, es geht nicht um die Bikinifigur oder die letzte Weihnachtskeks-Sünde, sondern um eine präzise Gewichtsermittlung, die dazu beitragen soll, die Flugsicherheit zu verbessern.

„Jedes Flugzeug hat ein bestimmtes Höchstgewicht, um einen sicheren Start zu gewährleisten, und dieses Gewicht darf nicht überschritten werden“, erklärt Finnair in einer Pressemitteilung. Während Treibstoff, Gepäck und Bordverpflegung exakt gewogen werden, basieren die Angaben zum Gewicht der Passagiere bisher nur auf Durchschnittswerten. Finnair will dies nun ändern und die Passagiere vor dem Einsteigen wiegen – allerdings nur auf freiwilliger Basis und ausschließlich am Flughafen Helsinki.

Privatsphäre

Für alle, die jetzt ins Schwitzen geraten: Die Privatsphäre bleibt gewahrt. „Es werden keine Informationen gesammelt, die eine Identifizierung der Teilnehmer ermöglichen würden“, versichert Satu Munnukka, Leiterin der Bodenabfertigung bei Finnair. Nur der Mitarbeiter an der Messstelle sieht das Gewicht, und es wird lediglich das Geschlecht, Alter und die Flugklasse erfasst.

Die Messungen werden bei ausgewählten Flügen im Februar, April und Mai durchgeführt. Es ist nicht das erste Mal, dass Finnair seine Gäste auf die Waage bittet. Bereits vor fünf Jahren führte die Airline eine ähnliche Aktion durch. Damals wollten laut Mannukka „viele Freiwillige am Wiegen teilnehmen“. Die Behörden verlangen, dass die Zahlen alle fünf Jahre aktualisiert werden.

Finnair ist nicht die einzige Fluggesellschaft, die auf diese Art die Sicherheit verbessern will. Auch Korean Air hat in der Vergangenheit Passagiere über einen gewissen Zeitraum gewogen.

Ob diese Methode Schule macht und wir uns zukünftig alle vor dem Abflug wiegen lassen müssen, bleibt abzuwarten. Eines ist jedoch sicher: Die Sicherheit im Flugverkehr hat stets Vorrang. Und wenn das bedeutet, dass wir uns vor dem Flug auf die Waage stellen müssen, dann ist das ein kleiner Preis für einen sicheren Flug.