Flugzeug mit über 240 Insassen beim Start abgestürzt! (VIDEOS)

Dramatische Szenen in Indien: Ein Dreamliner mit 242 Menschen stürzt nach dem Start in ein Wohngebiet. Rauchsäulen und Trümmerteile zeugen vom Unglück.

Ein Air India-Flug mit 242 Menschen an Bord ist heute Morgen kurz nach dem Start vom Flughafen Ahmedabad abgestürzt. Die Boeing 787 Dreamliner war auf dem Weg nach London, als sie nur wenige Minuten nach dem Abheben im Stadtgebiet von Ahmedabad zu Boden ging.

In sozialen Netzwerken verbreiteten sich rasch erschütternde Aufnahmen vom Unglücksort. Die Bilder zeigen eine massive Rauchsäule über dem Meghani-Viertel sowie Teile des Flugzeugrumpfs und das Heck der Maschine, die aus einem schwer beschädigten Gebäude herausragen.

Kontrollverlust nach Start

Nach ersten Erkenntnissen verlor Flug AI171 kurz nach Verlassen der Startbahn die Kontrolle. Über die Ursache des Absturzes liegen bislang keine gesicherten Informationen vor. Einsatzkräfte sind bereits auf dem Weg zur Unglücksstelle.

Die Fluggesellschaft bestätigte den Vorfall in einer knappen Mitteilung auf der Plattform X: „Flug AI171 auf der Strecke Ahmedabad-London war heute, am 12. Juni 2025, in einen Vorfall verwickelt.“

Derzeit ermitteln wir die Details und werden weitere Updates so bald wie möglich teilen.