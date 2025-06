Tragödie auf beliebter Urlaubsinsel: Zwei Leichen im Meer entdeckt

Verlassenes Boot vor Mallorca, zwei vermisste Personen – was als entspannte Angeltour begann, endete in einer dramatischen Suchaktion mit tragischem Ausgang.

Ein Paar brach am Samstag zu einer Angeltour vor Mallorca auf. Zwei Tage später wurde ihr Boot verlassen aufgefunden. Der 57-jährige pensionierte Polizist Juan H. und seine gleichaltrige brasilianische Lebensgefährtin Angelita S. stachen von Port Adriano im Süden der Insel mit ihrem Motorboot „Zaragall“ in See. Als Angelita am Montag nicht bei der Arbeit erschien, wurde ihre Familie misstrauisch. Ihr Sohn Alan K. begab sich selbst auf die Suche und entdeckte gegen 18 Uhr das etwa acht Meter lange Boot.

Das führerlose Schiff trieb etwa eine Seemeile (1,852 Kilometer) vor der unbewohnten Felseninsel Sa Dragonera. Auf dem Boot befanden sich noch persönliche Gegenstände des Paares, ihre Mobiltelefone sowie Essensreste. Es gab keine Anzeichen für Gewalteinwirkung oder Diebstahl. Allerdings fehlten eine Schwimmweste und ein Rettungsring. Das nicht verankerte Boot deutete darauf hin, dass es möglicherweise plötzlich in eine Notlage geraten und anschließend von der Strömung abgetrieben worden war.

Intensive Suche

Daraufhin wurde eine intensive Suchaktion eingeleitet, bei der unter anderem ein Hubschrauber und ein Spezialteam von Tauchern zum Einsatz kamen. Die Angehörigen gaben gegenüber dem Mallorca Magazin ihrer Hoffnung Ausdruck: „Wir glauben, dass sie noch leben könnten – vielleicht in einer abgelegenen Felsbucht oder schwer zugänglichen Cala irgendwo zwischen Calvià und der Tramuntana.“

Die Familienmitglieder verwiesen darauf, dass die 57-Jährige hervorragend schwimmen könne und ihr Partner ein erfahrener Seemann sei. Doch am Mittwochmittag folgte die niederschmetternde Nachricht: Um 14:30 Uhr entdeckten Beamte der Guardia Civil (spanische Polizeieinheit) vier Seemeilen von Cala Figuera entfernt den leblosen Körper von Juan H., wie die Mallorca Zeitung berichtete.

Tragischer Fund

Am selben Tag wurde zudem 14 Seemeilen nordwestlich von Sa Dragonera eine weitere Leiche gefunden. Ob es sich dabei um Angelita S. handelt, ist noch nicht bestätigt. Nach ersten Erkenntnissen der Ermittler könnte sich laut Mallorca Magazin ein medizinischer Notfall auf See ereignet haben.

Vermutlich erlitt Juan H. einen Schwächeanfall und stürzte ins Meer. Seine Partnerin könnte bei dem Versuch, ihn zu retten, ebenfalls verunglückt sein.