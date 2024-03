Frau auf Nachhauseweg in Wien vergewaltigt: Jetzt werden Zeugen gesucht

In den frühen Morgenstunden des Freitags wurde eine 41-jährige Frau in der Viktorgasse in Wien-Wieden Opfer eines sexuellen Übergriffs. Auf dem Heimweg von der Arbeit wurde die Frau von einem unbekannten Mann in eine Garageneinfahrt gedrängt. Nachbarn wurden durch ihre Hilferufe aufmerksam, und der Täter ergriff die Flucht. Die Polizei, vertreten durch Sprecher Philipp Haßlinger, ermittelt.

Ein bislang unbekannter Täter hat in der Nacht zu Freitag eine 41-jährige Frau in einer Garageneinfahrt in der Viktorgasse in Wien-Wieden überfallen. Die Frau war auf dem Heimweg von ihrer Arbeit, als sie plötzlich von dem Mann in die Einfahrt gedrängt wurde.

Nachbarn sofort reagiert

Durch ihre Hilferufe wurden Anwohner auf die Situation aufmerksam und kamen der Frau zur Hilfe. Der Täter sah sich daraufhin gezwungen, die Flucht zu ergreifen.

Die Polizei hat umgehend die Ermittlungen aufgenommen. Philipp Haßlinger, Sprecher der Polizei, bestätigte gegenüber der APA, dass es Videoaufnahmen aus dem Nahbereich des Tatorts gibt. „Die Bilder werden gerade gesichert und dann ausgewertet“, so Haßlinger. Das Opfer wurde zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht. Eine Vernehmung konnte bislang noch nicht stattfinden.

Täterbeschreibung

Die Polizei hat eine Beschreibung des Verdächtigen veröffentlicht. Der Mann soll zwischen 175 und 180 Zentimeter groß und schlank sein. Zum Zeitpunkt der Tat trug er eine dunkle, möglicherweise schwarze Hose, einen dunklen bis schwarzen Hoodie sowie schwarze Turnschuhe mit dicker weißer Sohle. Zudem hatte er eine weiße Plastiktragetasche bei sich.

Die Ermittlungen des Landeskriminalamtes Wien laufen auf Hochtouren. Die Polizei bittet um sachdienliche Hinweise, die zur Ergreifung des Täters führen könnten. Zeugen werden gebeten, sich unter der Nummer 01-31310-33800 zu melden.