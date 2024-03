Nach Kollision: Auto mit Mutter und Kindern überschlägt sich (FOTOS)

Ein friedlicher Sonntagsausflug einer Familie nahm am vergangenen Wochenende eine dramatische Wendung, als ihr Fahrzeug in der Ortschaft Uttenthal mit einem anderen Pkw kollidierte. Der Vorfall ereignete sich gegen 9.40 Uhr auf der B129 in Richtung Eferding.

Der Unfallverursacher, ein 21-jähriger Mühlviertler aus Kleinzell, war von einem Güterweg kommend auf die Bundesstraße abgebogen. Dabei unterschätzte er offenbar die Geschwindigkeit, mit der er auf die Kreuzung zufuhr. „Ich konnte den Zusammenstoß nicht mehr verhindern“, gab er später bei der polizeilichen Befragung zu.

Auto mit Familie überschlug sich

Das Auto der 33-jährigen Mutter und ihrer Kinder wurde durch den Aufprall derart in Mitleidenschaft gezogen, dass es sich überschlug und schließlich auf dem Dach zum Liegen kam. Eine Szenerie, die normalerweise das Schlimmste befürchten lässt.

Doch in diesem speziellen Fall endete das Drama glücklicherweise ohne schwere Verletzungen. Die Mutter wurde mit leichten Blessuren ins Klinikum Wels gebracht. Ihre Kinder und auch die Insassen des anderen Fahrzeugs, der junge Mühlviertler und seine 22-jährige Beifahrerin aus Putzleinsdorf, kamen mit dem Schrecken davon.

Dieser Vorfall unterstreicht erneut die Wichtigkeit von angepasster Geschwindigkeit und erhöhter Aufmerksamkeit im Straßenverkehr, insbesondere an Kreuzungen und Einmündungen. Es bleibt zu hoffen, dass dieses Ereignis als Mahnung dient und ähnliche Unfälle in der Zukunft verhindern kann.