In einem dramatischen Zwischenfall stürzte am Montag ein Auto aus dem ersten Stock eines Parkhauses in Fügen, einem Ort im Tiroler Zillertal, ab und landete auf dem Vorplatz eines angrenzenden Supermarktes. Der Wagen durchbrach das Außengeländer und fiel etwa fünf Meter tief, bevor er auf dem Dach aufschlug.

Der 73-jährige Fahrer des Fahrzeugs befand sich noch im Wagen und wurde eingeklemmt, als der Unfall passierte. Die Feuerwehr musste ausrücken, um den Mann aus der misslichen Lage zu befreien. Nach seiner Rettung wurde er mit einem Notarzthubschrauber ins Krankenhaus Schwaz transportiert, um seine Verletzungen zu behandeln.

Umstände unklar

Die genauen Umstände, die zu diesem ungewöhnlichen Unfall geführt haben, sind noch unklar. Die Behörden haben Ermittlungen eingeleitet, um den Hergang des Vorfalls zu klären. Der Vorplatz des Supermarktes wurde nach dem Unfall abgesperrt und das Fahrzeug geborgen.

Es bleibt die Frage, ob es sich um einen technischen Defekt, menschliches Versagen oder gar um eine Kombination aus beidem handelt.