Irrfahrt: 84-Jähriger verwechselt Bahnhofsunterführung mit Parkhaus

In der malerischen Schweizer Stadt Chur ist es zu einer kuriosen Verkehrssituation gekommen. Ein 84-jähriger Autofahrer hat die Einfahrt zu einem Parkhaus mit dem Zugang zur Bahnhofsunterführung verwechselt. Ein Missgeschick, das für einige Aufregung sorgte.

Der Vorfall ereignete sich an einem ganz normalen Donnerstagvormittag. Der 84-jährige Mann, ein Fremder in Chur, hatte vor, sein Auto im Parkhaus „Otto & Alex“ in der Alexanderstraße abzustellen. Doch statt in das Parkhaus, steuerte er seinen Pkw in die Bahnhofsunterführung. Ein Irrtum, der zu einer ungewöhnlichen Fahrt führte.

Wendeversuch

Als der Mann seinen Fehler bemerkte, versuchte er, das Auto zwischen den Stützsäulen der Unterführung zu wenden. Doch das Schicksal hatte noch eine weitere Überraschung für ihn parat: Der Motor seines Autos überhitzte infolge eines defekten Kühlsystems. Eine Situation, die eine schnelle Intervention der Stadtpolizei Chur erforderte.

Die Polizei schritt ein und fuhr das Fahrzeug aus der Unterführung. Danach wurde das Auto vom Pannendienst abgeschleppt. Glücklicherweise wurde bei diesem ungewöhnlichen Vorfall niemand verletzt. Die genauen Umstände der Irrfahrt werden derzeit von der Stadtpolizei Chur untersucht. Es bleibt abzuwarten, ob der 84-jährige Fahrer für sein Missgeschick zur Rechenschaft gezogen wird.