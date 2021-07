Frau gekündigt, weil sie Impfung verweigerte

Obwohl es in Wien keine Impfpflicht gibt, hat eine Pflegerin ihren Arbeitsplatz verloren, weil sie die Impfung verweigerte. Jetzt möchte sie keiner mehr einstellen.

Die 41-Jährige war 18 Jahre lang im Gesundheitsbereich arbeitstätig. Sie arbeitete im Altersheim als Pflegerin. Obwohl sie ihren Job mag, wurde sie vor einigen Wochen gefeuert. Sie wollte sich nämlich nicht impfen.

Trotz akutem Personalmangel gefeuert:

“Ich bin keine Impfgegnerin. Ich bin gegen eine ganze Reihe von Krankheiten geimpft. Aber alle Corona-Vakzine, die momentan zugelassen sind, wurden im Schnellverfahren geprüft. Damit fühle ich mich nicht wohl. Obwohl in der Pflege in Wien eigentlich keine Impfpflicht herrschen sollte, wurde mir gesagt, wenn ich mich im Herbst nicht impfen lasse, bin ich weg”, sagt die Frau in einem Interview zu “Heute”. Seitdem findet sich in der Pflege-Branche keinen Job mehr.

Keine Impfung, keine Arbeit:

“Ich habe mich in zig Einrichtungen in Wien beworben. Sobald ich wahrheitsgemäß antworte, dass ich nicht plane, mich bald impfen zu lassen, landet meine Bewerbung im Mülleimer”, so die verzweifelte Frau.

Die Wienerin befürchtet, dass sie sich beruflich umzuorientieren muss. “Es ist traurig. Ich war immer gerne in der Pflege tätig. Geriatrie ist ein Bereich, in dem wenige Leute gerne tätig wären, ich habe es immer geliebt. Ich hoffe, dass ich zumindest außerhalb des Gesundheitsbereichs etwas finde, ohne mich impfen zu lassen”, sagt sie.

