Frau schießt auf eigener Hochzeit mit Pistole: Nun auf der Flucht

Die Polizei in der nordindischen Provinz Uttar Pradesh sucht nach einer Frau, die auf ihrer Hochzeit mit einer Pistole geschossen hat. Auf Social-Media-Plattformen ist ein Video zu sehen, auf dem die Frau vier Schüsse in die Luft abgibt, während sie neben ihrem Ehemann sitzt.

Die örtlichen Polizeibehörden haben verlauten lassen, dass ein Verfahren gegen eine Frau eingeleitet wurde, die seit dem betreffenden Vorfall als vermisst gemeldet ist. In einigen nördlichen Bundesstaaten Indiens ist es üblich, bei Hochzeitsfeierlichkeiten Feuerwerke abzubrennen, was jedoch häufig zu Verletzungen und sogar Todesfällen führt.

Gemäß der indischen Gesetzgebung können Personen, die eine Waffe „in fahrlässiger oder feierlicher Manier“ verwenden und dadurch andere in Gefahr bringen, mit einer Haftstrafe, einer Geldbuße oder beidem sanktioniert werden. Das Gericht in Lucknow, der Hauptstadt von Uttar Pradesh, wies im Jahr 2016 an, jeden Vorfall von Feuerwerken bei Hochzeiten zu prüfen, unabhängig davon, ob die Polizei Anklage erhoben hat, wie die BBC berichtet.

Ein Familienmitglied soll das Video der Braut aufgenommen und es auf verschiedenen sozialen Medien geteilt haben, wie die Times of India verlautbart.

Die Polizei teilte mit, dass die besagte Frau aufgrund der Befürchtung einer Verhaftung geflüchtet sei.