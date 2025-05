Frau verlässt beliebten serbischen Sänger wegen Alkoholproblemen! (FOTO)

Pedja Jovanovic öffnete sich kürzlich in einer Fernsehsendung über einen seiner schwersten persönlichen Kämpfe. Der Sänger, der vor kurzem sein Comeback in der Musikszene feierte, sprach in der „Amidzi Show“ mit bemerkenswerter Offenheit über seine überwundene Alkoholsucht.

Als Moderator Ognjen Amidzic ihn fragte, in welchem Lebensmoment er sich selbst am liebsten eine Ohrfeige verpassen würde, zögerte Jovanovic nicht lange: „Es gibt zahlreiche solcher Momente, aber mein Alkoholproblem ist wohl bekannt. Könnte ich die Zeit zurückdrehen, würde ich mir selbst eine schallende Ohrfeige geben, um den ersten Schluck zu verhindern.“

Tiefpunkt der Sucht

Der Musiker schilderte schonungslos, wie weit seine Sucht fortgeschritten war: „Ich erreichte einen Punkt, an dem ich komplette Filmrisse hatte. Zwar wusste ich noch, dass ich zu Hause war, aber der Weg dorthin? Völlige Leere.“ Er gestand, früher selbst über Menschen gelacht zu haben, die behaupteten, sich an nichts erinnern zu können – bis er selbst diese Erfahrung machte: „Nach einem Auftritt wachte ich plötzlich daheim auf, neben mir ein halbgegessener Burger. Ich hatte keine Ahnung, wann oder wo ich ihn gekauft hatte.“

Wie Jovanovic in früheren Interviews betonte, trank er nicht etwa aus Kummer, sondern aus reinem Vergnügen. Dennoch räumte er ein, dass er auf sein damaliges Verhalten gegenüber seiner Familie nicht stolz sei. Seine Sucht hatte auch erhebliche Auswirkungen auf sein Privatleben – seine Ehe mit Frau Ana zerbrach schließlich an den Folgen seines Alkoholkonsums. Erst im Oktober 2024 sprach er in der „Amidzi Show“ über den Scheidungsprozess, nachdem ein Versöhnungsversuch gescheitert war.

Nüchterne Zukunft

Sein täglicher Konsum belief sich auf mindestens 0,7 Liter Whiskey. Doch inzwischen hat Jovanovic sein Leben grundlegend verändert: „Seit drei Jahren habe ich keinen Tropfen mehr angerührt.

Und selbst bei den Hochzeiten meiner Kinder – ich werde nicht trinken!“, betonte der Sänger mit Nachdruck.

Seine dreijährige Alkoholabstinenz scheint sich auch auf seine Karriere positiv auszuwirken. Ende April 2025 feierte der unter dem Künstlernamen „Blizanac“ bekannte Musiker sein offizielles Comeback in der 33. Ausgabe der „Ami G Show“, wo er neben anderen namhaften serbischen Künstlern auftrat und zu seiner alten Form zurückfand.