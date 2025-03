Frau wird von Autospiegel eingeklemmt und schwer verletzt

Ein Autofahrer in Graz erfasste versehentlich eine Frau, als er ausparkte. Die tiefstehende Sonne soll seine Sicht behindert haben.

Am Dienstag gegen 17:00 Uhr ereignete sich in der Zinzendorfgasse in Graz ein schmerzhafter Unfall, der die Aufmerksamkeit der Anwohner auf sich zog. Ein 29-jähriger Autofahrer war dabei, seinen Wagen aus einer Parklücke zu manövrieren, als er versehentlich eine 50-jährige Frau erfasste, die gerade in ihr eigenes Auto einsteigen wollte.

Der Unfall geschah, als der Fahrer mit dem rechten Außenspiegel seines Fahrzeugs die Frau streifte, wodurch sie zwischen den Spiegeln der beiden Autos eingeklemmt wurde. Diese unglückliche Verkettung von Umständen führte dazu, dass die Frau mit Verletzungen unbestimmten Grades ins Landeskrankenhaus Graz gebracht werden musste.

Gefahren durch Sonnenblendung

Der Fahrer gab an, dass die tiefstehende Sonne seine Sicht erheblich beeinträchtigt habe, weshalb er die Frau nicht rechtzeitig wahrnehmen konnte. Dieses Ereignis wirft ein Schlaglicht auf die Gefahren, die durch blendende Sonnenstrahlen im Straßenverkehr entstehen können.