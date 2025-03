Italien zahlt 80.000 Euro – und du bekommst ein Haus für 1 Euro!

Verfallene Dörfer in Italien sollen durch die Kampagne *“Case a un euro“* wiederbelebt werden. Finanzielle Anreize locken neue Bewohner.

Die Kampagne *“Case a un euro“* verfolgt das ambitionierte Ziel, verfallende Häuser zu restaurieren und gleichzeitig verlassene Dörfer in Italien wiederzubeleben. In dem Land stehen mehr als 1.500 Gemeinden, vor allem in bergigen Regionen, vor dem Aussterben. Diese Gemeinden kämpfen mit Problemen wie hoher Arbeitslosigkeit, schlechter Infrastruktur und einem Mangel an Tourismus und Landwirtschaft. Solche Herausforderungen führen dazu, dass die jüngere Bevölkerung abwandert, während ältere Menschen zurückbleiben.

Um dieser Entwicklung entgegenzuwirken, hat die norditalienische Region Trentino eine Reihe von Maßnahmen eingeführt. In der Provinz Trient gibt es finanzielle Anreize, um den Kauf und die Renovierung alter Gebäude in 33 Gemeinden zu fördern, die in den letzten zehn Jahren einen deutlichen Bevölkerungsrückgang erlebt haben. Der *Corriere della Sera*, eine Mailänder Tageszeitung, berichtet, dass Personen, die sich verpflichten, mindestens zehn Jahre in diesen kleinen Gemeinden zu leben, Zuschüsse von bis zu 80.000 Euro erhalten können. Auch Vermieter, die ihre Immobilien zu reduzierten Preisen anbieten, können von diesen Förderungen profitieren. Eine definitive Liste der begünstigten Gemeinden ist jedoch noch nicht veröffentlicht.

Gemeinden, die bereits stark vom Tourismus profitieren, wie Trient, Canazei oder Riva del Garda am Gardasee, sind von diesen Förderungen ausgenommen.

Wiederbelebung durch Immobilien

Die Kampagne *“Case a un euro“* ist ein weiteres Projekt, das darauf abzielt, verlassene Dörfer wiederzubeleben. Rund 60 Ortschaften nehmen derzeit an dieser Aktion teil. Die Initiative hat in mehreren italienischen Regionen Anklang gefunden und in einigen Dörfern bereits Erfolge erzielt. Trotz des schlechten Zustands vieler der angebotenen Häuser, die oft hohe Sanierungskosten erfordern, zeigen auch Touristen Interesse an diesen günstigen Immobilien.