Frauenleiche im Container gefunden

Am Samstagmorgen entdeckte ein Passant die Leiche einer Frau in einem Altkleider-Container auf dem Parkplatz des Prinz-Eugen-Platzes in Weinstadt bei Stuttgart.

Details und Hintergründe der Tragödie werden noch untersucht, aber es wird angenommen, dass es sich um einen Unfall handelt, wie die Darstellung der Polizei andeutet:

„In Weinstadt-Großheppach (Rems-Murr-Kreis) wurde in einem Altkleider-Container die Leiche einer 26-jährigen Frau gefunden. Es wird angenommen, dass die junge Frau hochgeklettert ist und den Container betrat, um die gebrauchte Kleidung herauszuholen. Sie habe sich in der Klappe des Containers verfangen und sei nicht mehr herausgekommen“, so ein Polizeisprecher.

Wie lange die Frau bis zu ihrem Tod in dem Container steckte, ist noch nicht bekannt. Die Ermittlungen sind noch nicht abgeschlossen.