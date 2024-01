Freudentränen: Vater erfährt nach 7 Jahren von der Rückkehr seines Sohnes aus Amerika! (VIDEO)

In Serbien erlebte ein Vater eine unerwartete Überraschung, als er seinen Sohn, den er seit 7,5 Jahren nicht gesehen hatte, am Straßenrand trampte. Ein Video dieses emotionalen Wiedersehens wurde in den sozialen Medien geteilt und hat bereits über eine halbe Million Aufrufe gesammelt.

Ein gewöhnlicher Tag wurde zu einem unvergesslichen Moment für einen Vater in Serbien, als er seinen Sohn nach 7,5 Jahren Trennung wieder traf. Das Wiedersehen, das zufällig während einer Autofahrt stattfand, wurde in einem Video festgehalten, das in den sozialen Medien viral ging und bereits über eine halbe Million Aufrufe gesammelt hat.

Der Vater, der mit einer Frau im Auto unterwegs war, erkannte seinen Sohn, der am Straßenrand trampte.

Überrascht und überwältigt von Emotionen, rief er aus: „Halt an, er ist da, halt an“. Die herzliche Umarmung zwischen Vater und Sohn, die sich seit 7,5 Jahren nicht gesehen hatten, berührte die Nutzer der sozialen Medien zutiefst.

Die Hintergründe der langen Trennung sind nicht bekannt, aber die emotionale Wiedervereinigung hat viele Menschen bewegt. Ein Kommentar in den sozialen Medien drückt die allgemeine Stimmung aus: „Mein Herz wird explodieren; Dies ist das Schönste, wenn ein Kind aus dem Ausland zurückkehrt und die Eltern jeden Tag sehnsüchtig darauf warten; Es gibt kein Geld, das dies bezahlen kann, die Zeit, die von den Liebsten getrennt ist, kann nicht bezahlt werden: Selbst ein Stein würde weinen.