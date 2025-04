Freundlicher Frühlingstag in Wien – ideal für draußen

Heute, am Donnerstag, den 10. April 2025, erwacht Wien zu einem freundlichen und klassischen Frühlingsmorgen – ideal für einen Spaziergang entlang der Donau oder einen Cafébesuch in der Stadt. Die Temperaturen steigen tagsüber auf angenehme 13–16 °C, begleitet von aufgelockerter Bewölkung und gelegentlichem Sonnenschein. Regenwolken bleiben eher im Hintergrund, sodass Regenschirme getrost zu Hause bleiben können.

Wetter in Wien und Umgebung

In Wien erwarten uns milde Tageshöchstwerte von bis zu 16 °C. Am Morgen starten wir mit frischen 7 °C, und eine mäßige Nordwestströmung bringt Windgeschwindigkeiten von etwa 12–20 km/h mit sich. Die Wolkendecke zeigt sich teils aufgelockert, was die Sonne vereinzelt durchblitzen lässt. Niederschlag ist voraussichtlich keiner zu erwarten, ideal für Aktivitäten im Freien! Eine UV-Schutzcreme könnte bei rund sechs Stunden Sonnenschein ratsam sein.

Wetter in ganz Österreich

Osten: Neben Wien bleibt es auch in St. Pölten und Eisenstadt trocken und freundlich. Temperaturen bewegen sich zwischen 15 und 18 °C, mit etwas lebhafteren Böen in Burgenland (bis zu 49 km/h).

Süden: In Graz und Klagenfurt erleben wir ebenfalls angenehmes Wetter. Die Höchstwerte erreichen 19–20 °C bei leichtem bis mäßigem Wind. Die Sonne zeigt sich hier etwas ausdauernder, doch auch Wolkenschleier sind möglich.

Zentrum: Linz und Salzburg starten kühl in den Tag (3–5 °C), doch auch hier klettern die Temperaturen tagsüber auf bis zu 18 °C. Es bleibt trocken, und die Sonne scheint über weite Strecken.

Westen: In Innsbruck und Bregenz ist es etwas frischer, aber trocken. Mit Tageshöchstwerten von 17–20 °C und einer lebhaften Strömung aus Nordwest herrschen ausgezeichnete Bedingungen für Ausflüge in die Natur.

Wettertrend für die kommenden Tage

In den kommenden Tagen bleibt das Wetter stabil. Am Freitag steigen die Temperaturen weiter leicht an, und die Sonne gewinnt an Oberhand mit bis zu 19 °C in Wien. Am Wochenende könnte es jedoch zu vereinzelten Regenfällen kommen.

KOSMO-Wettertipp

Nutzen Sie diesen perfekten Frühlingstag, um die Wiener Parks oder den Donaukanal zu entdecken! Und vergessen Sie nicht, etwas Sonnencreme einzupacken – in der Aprilsonne kann diese schon Wunder wirken.