Für viele eine Weihnachtstradition – Das Friedenslicht

Jedes Jahr leuchtet das ORF-Friedenslicht zu Weihnachten in vielen heimischen Wohnzimmern. Am Heiligabend hat man wieder die Möglichkeit, es an den unterschiedlichsten Orten in ganz Wien abzuholen.

Das Friedenslicht hat seinen Ursprung in der Geburtsgrotte Jesu Christi in Bethlehem. 1986 wurde diese Tradition vom ORF-Landesstudio Oberösterreich, im Zusammenhang mit der ORF-Hilfsaktion „Licht ins Dunkel“, ins Leben gerufen. Jedes Jahr entzündet in Kind aus Oberösterreich wenige Tage vor Heiligabend ein Licht in der Grotte Jesu Christi.. Austrian Airlines transportiert dann die Flamme, in einer Speziallampe, nach Österreich.

Mit den Jahren hat das Friedenslicht seine Reise ausgedehnt und erreicht nun auch Teile Europas, der USA und Südamerikas. Das Licht ist mehr als nur ein Symbol. Es trägt eine Botschaft des Weihnachtsfriedens und erinnert uns daran, gerade in Zeiten globaler Herausforderungen.

Ausgabestellen

In Österreich wird es am 24. Dezember in allen ORF-Landesstudios, auf vielen Bahnhöfen, Rotkreuz- und Samariterbunddienststellen, Kirchen, Feuerwehren, von den Pfadfinder und Pfadfinderinnen Österreichs und von der Feuerwehrjugend verteilt. Es wird empfohlen eine eigene Kerze und eine Laterne mitzubringen. Für viele Familien hat das gemeinsame Abholen des Lichts bereits Tradition. Die Kinder tragen das Licht in einer Laterne nachhause, und später kann man damit die Kerzen am Christbaum anzünden.